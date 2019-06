Martí descartó pactar un empate cuando era entrenador del Tenerife

El nombre de José Luis Martí está relacionado con la operación Oikos, según publicaron ayer diversos medios de tirada estatal, por su negativa a pactar un empate con el Nàstic de Tarragona cuando era entrenador del Tenerife, un partido correspondiente a la penúltima jornada de la temporada 2016-17 y con el equipo canario ya clasificado para la promoción de ascenso, por su negativa a aceptar un empate sin goles en este partido, según recogen las grabaciones de la policía a Carlos Aranda, uno de los presuntos cabecillas de la trama de amaño de partidos.

Al equipo catalán le bastaba un empate para evitar el descenso, y acabó asegurándose un año más en Segunda tras imponerse en el Heliodoro Rodríguez López (0-1) con un gol de Uche a falta de diez minutos para el final, pero el actual entrenador del Deportivo se negó a aceptar esta propuesta tal como se especifica en el informa policial. "El Nàstic quería la 'X' „empate„ y el entrenador del Tenerife dice que no. Con el punto, Antonio „otro de los encausados en esta trama„, estaban matemáticamente en el play off, no ahora que van perdiendo por 0-1 y se la tendrán que jugar todo en el último partido".

El tono de voz de Aranda se fue elevando y soltó una serie de improperios sobre el actual técnico blanquiazul por negarse a participar en esta supuesta trama de apuestas. "El desgraciado ese, el mierda del entrenador, me cago en tus muertos hijo de puta Martí", se le escucha decir a Aranda, a uno de los presuntos cabecillas de la operación, sobre el actual técnico blanquiazul.

En aquella temporada el Tenerife se quedó a las puertas del ascenso a Primera División, en la que fue la mejor temporada del entrenador balear en el equipo chicharero; mientras, el Nástic de Taragona, que descendió esta temporada, se salvó con holgrura a pesar de que en ese partido en el Heliodoro Rodríguez lo que busca era "una X".

El de José Luis Martí es el segundo nombre de un profesional del Deportivo relacionado con esta presunta trama, en la que el defensa Íñigo López fue detenido hace un par de semanas, puesto en libertad bajo fianza, y al que el club coruñés le abrió un expediente. Llegó a estar en l convocatoria para recibir al Málaga, pero desde la pesda semana está apartado de la disciplina del club y a la espera de que se resuelva el expediente abierto.

Sin prisa y a la espera de mayor información, en el club coruñés ahora solo preocupa el aspecto deportivo, es decir, el resultado de los dos partidos que el primer equipo tiene que disputar contra el Mallorca en busca del billete a Primera División.