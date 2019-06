Moreno: "El Dépor tiene dos plantillas, las mejores de la categoría"

El técnico del Mallorca, Vicente Moreno, aseguró ayer que su equipo se encuentra preparado para disputar el complicado duelo de Riazor. "Estamos con muchísima ilusión y ganas, pero afrontamos el encuentro con naturalidad y tranquilidad", explicó. "El Deportivo tiene dos plantillas que posiblemente sean las mejores o de las mejores de la categoría, entre y salga cualquier jugador. Lo normal es que hubieran estado en puestos de ascenso directo o de play off durante toda la temporada. Han estado muy pocas jornadas fuera y casi les cuesta poder estar aquí. El Deportivo, con seis ocasiones, metió cinco goles contra el Málaga", recordó.

"Cuando termine el partido del domingo nos podemos ir de un extremo a otro. No nos vale la frase de que se ha hecho una gran temporada. Si cuando acabe el partido no conseguimos lo que buscamos, nos sentiremos unos desgraciados. No queremos estar en ese extremo, sino en el contrario. Somos dos equipos y desgraciadamente uno se va a quedar en el camino", añadió.

Moreno no cree que la eliminatoria frente al Dépor vaya a quedar zanjada esta noche: "Espero que no y si es que sí, que sea a favor. Tenemos que sacar un buen resultado, que no es otra cosa que ganar. Espero que se decida en casa, pero va a ser muy difícil. Cuando juegas dos partidos contra un equipo de este nivel las posibilidades seguramente se reducen mucho más que si fuera a un partido".