La cuarta hacia Primera

Apenas fue capaz de enlazar victorias durante el campeonato regular, nunca más de dos, pero en el momento más decisivo de la temporada el Deportivo se ha acostumbrado a ganar. Con cuatro triunfos seguidos se ha situado a las puertas de la Primera División después de haber elevado su nivel competitivo tanto en ataque como en defensa. Solidez y eficacia para acariciar el regreso a la elite. El Dépor empezó la racha en el cierre liguero frente al Córdoba (2-0) para certificar su clasificación para el play off, en el que despachó al Málaga tanto en Riazor (4-2) como en La Rosaleda (0-1) para avanzar a la ronda definitiva por una plaza en Primera. Anoche, 2-0 para situarse muy cerca, a un solo paso, del objetivo inicial para esta temporada.

Van cuatro seguidas y al Dépor no le hará falta celebrar la quinta en Son Moix para alcanzar el ascenso. Le basta con empatar, con caer por la mínima o con perder por dos goles si el equipo coruñés es capaz de anotar el domingo en el encuentro de vuelta. En Palma le espera otro partido duro, como lo fue el de La Rosaleda, donde el conjunto blanquiazul demostró que también sabe sufrir.

Fede Cartabia abrió con un golazo el cuarto triunfo seguido. Llegó justo a tiempo el argentino en una temporada que, por diferentes motivos, no está siendo fácil para él. En verano se quedó en A Coruña para ser uno de los futbolistas más desequilibrantes no solo del Deportivo, sino de toda la Segunda División, pero no acabó de destapar su mejor versión. En parte, por las lesiones, que le impidieron gozar de continuidad durante la primera mitad de la temporada. Le faltó, sobre todo, confianza para atreverse a desbordar y explotar su velocidad. Durante muchas jornadas compitió con una marcha menos, con el freno de mano puesto para no correr excesivos riesgos. Pero en las últimas jornadas y en el play off subió su nivel para ser lo que se esperaba de él, un futbolista capaz de decidir cuando, como anoche, llega la hora de la verdad.

También Quique, novedad en el once, colaboró con otro tanto decisivo, el definitivo 2-0. Diecisiete tantos lleva el pucelano, fundamental para el Dépor al igual que Carlos Fernández. Hace tres semanas el andaluz devolvía la esperanza de clasificarse para el play off precisamente frente al Mallorca, transformando un penalti a última hora para hacer renacer al equipo coruñés. Anoche, contra el mismo rival, el Deportivo dio otro paso de gigante para redondear la temporada el domingo con el ansiado ascenso a Primera División.