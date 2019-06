Eneko Bóveda: "Hay que ir con toda la humildad y tenemos que pensar que la dificultad va a ser máxima"

Eneko Bóveda avisó de que la dificultad mañana en Son Moix a pesar de la victoria del jueves ante el Mallorca va a ser "máxima". El defensa descartó cualquier triunfalismo y destacó que tendrán todavía que esforzarse para confirmar el regreso a Primera División. "Tenemos que pensar que la dificultad va a ser máxima", subrayó después del entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo. "Hay que ir con toda la humildad del mundo porque entre dos equipos de máxima igualdad un 2-0 no es un resultado exagerado y puede pasar lo mismo para el otro lado", reflexionó ayer el lateral derecho.

Eneko Bóveda apuntó que la mejor forma de preparar el partido es pensar en los momentos complicados que el equipo ha atravesado a lo largo de la temporada. "De aquí al domingo te haces mil películas. Te imaginas un gol en el minuto uno, uno en el 20, otro que metes tu antes... Lo importante que tenemos que tener presente es el mensaje que venimos mandando. Hemos pasado miserias y no podemos olvidar lo doloroso que es perder y no llegar a los objetivos. Eso tiene que hacer que valores lo que tienes y no dejar nada suelto", recomendó.