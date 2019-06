Solidez y orden para el último paso

Con optimismo y realismo afronta José Luis Martí el partido definitivo por el ascenso. Confía plenamente en la capacidad de sus jugadores para sacar adelante la eliminatoria, pero sabe que en Son Moix le espera al Dépor una dura batalla final. Por eso ante todo quiere que su equipo sea "sólido y ordenado" para contener los ataques del Mallorca y "permitirle muy pocas ocasiones". "El vestuario está tranquilo, expectante y con ganas, pero con las ideas muy claras. No va a ser fácil. Es que no he tenido un partido fácil en toda mi carrera, ni como jugador ni como entrenador „razonó el técnico antes de viajar a Palma„. Independientemente de eso, posiblemente sea más difícil para el rival porque nosotros ahora mismo vamos por delante en el marcador".

El 2-0 de la ida es una renta notable para el Dépor, aunque ese mismo resultado le vale al Mallorca para remontar si fuerza la prórroga y esta termina sin más goles. Por eso Martí resalta la importancia no solo de defender, sino también de buscar un tanto que prácticamente dejaría sentenciada la final, ya que obligaría al conjunto balear a tener que hacer cuatro dianas para darle la vuelta a la eliminatoria. "Cada equipo tiene sus virtudes y el Mallorca tiene mucha intensidad, mucho remate en el área, muchos centros y es capaz de combinar por fuera y acumular gente en zona de remate", argumenta. De ahí que pretenda "que el balón nos dure con la idea de hacer gol, porque evidentemente pondría la clasificación mucho más cerca". "Lo más necesario es no encajar ninguno, pero también es una faceta importante hacer correr al rival hacia atrás, tener la pelota y aprovechar que ellos van por detrás en el marcador", añadió en su análisis.

Tras 46 encuentros oficiales esta temporada, Martí tiene futbolistas muy justos de fuerzas y fatigados muscularmente, pero está convencido de que el factor físico no será un hándicap: "La ilusión y la motivación por jugar este partido puede con cualquier tipo de circunstancia, como puede ser el cansancio".

Las ganas del Mallorca por remontar serán máximas, igual que las del Dépor por certificar el ascenso, así que "ninguno de los dos va a tener un plus de motivación por lo que nos jugamos todos". Además, Martí elogió el carácter ejemplar de Álex Bergantiños, baja para esta noche tras ser operado del labio inferior: "Acabo de llegar pero Álex es una de las principales personas que puede explicar muy claramente lo que significa el Deportivo".