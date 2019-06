Vicente Moreno: "El partido de ida lo procesamos con mucha rabia"

Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, cree en la remontada. Aparcado el enfado tras el partido del pasado jueves en Riazor, el valenciano compareció ayer en rueda de prensa con un mensaje claro de optimismo de cara a la vuelta de la eliminatoria ante el Deportivo: "Vamos con muchas ganas de afrontar el partido, competir y disfrutar. Hoy „ayer„ ha sido el último entrenamiento de la temporada, mañana „hoy„ será el último partido y esperamos poder prolongar un par de días lo de estar juntos. Estamos ilusionados y con ganas. Por supuesto que creemos que somos capaces de ganar el partido".

"El encuentro de la ida lo hemos procesado con mucha rabia", reconoció el técnico del Mallorca, quien señaló que no era el resultado que esperaban. "No es lo que esperábamos ni pensábamos que merecíamos, fue un partido muy condicionado en momentos puntuales y eso decantó la balanza", señaló.

Moreno no quiso la eliminatoria y evitó catalogar algunas circunstancias externas que se produjeron durante el encuentro en Riazor. "Todo lo que recibimos del Deportivo, personalmente, fue un buen trato. No puedo decir lo contrario. Ya si había agua fría o caliente, entiendo que sería en todo el estadio. No hay que darle mayor importancia y no creo que vayan a influir tampoco en el partido. Estamos hablando de un gran club, un equipo señor, también nosotros lo somos y estoy seguro que será un encuentro en el que habrá máximo respeto entre aficiones y club", resaltado.

Sobre las acciones del partido que decantaron el encuentro, la expulsión de Pedraza y el linier levantando el banderín en el segundo tanto del Dépor, Vicente Moreno evitó pronunciarse, aunque si envió un mensaje de disconformidad. "Nuestra línea siempre ha sido la de no hablar de las situaciones que se dan en el partido. Es muy difícil arbitrar y más en estos partidos. Eso lo dejo aparcado, pero lo que sí me ha dolido es que se han dicho muchas mentiras de las acciones que se dieron durante el partido, especialmente a nivel nacional", dijo.

Moreno no cree que el cansancio pueda pasar factura al equipo: "Lo que tenemos entre manos es tan importante, ilusionante y bonito que para nada se va a notar".