Carmelo del Pozo: "Creo que la columna vertebral la vamos a mantener"

El director deportivo blanquiazul, Carmelo del Pozo, analizó esta mañana el futuro inmediato del club después del ascenso frustrado y la salida de José Luis Martí. El responsable de la configuración de la plantilla y la elección del entrenador indicó que su meta es conservar la "columna vertebral" del equipo que se quedó a un partido de regresar a Primera División. "Lo que hay que hacer es mantener la columna vertebral, que la gran parte creo que lo podemos conseguir", señaló esta mañana en una comparecencia en el estadio de Riazor.

Del Pozo indicó que se buscará conservar la mayor parte de los jugadores que fueron importantes a pesar de la reducción que se experimentará en el tope salarial. "Va a bajar mucho, bastante, una cantidad importante que no sé exactamente. Hay que mirar qué jugadores se pueden quedar y cuáles se tienen que marchar", advirtió.

La tarea inmediata en estos momentos para el director deportivo es la búsqueda de un entrenador para hacerse cargo del equipo tras la decisión adoptada de no renovar a José Luis Martí. Carmelo del Pozo indicó que ya ha contactado con el que es su primera opción para el banquillo. "No hay una terna. Solo se ha hablado con un entrenador y la idea es ver si es factible", indicó.

El responsable de la parcela deportiva también se detuvo esta mañana en la situación particular de algunos jugadores de cara al curso que viene. Del Pozo confirmó el regreso de Borja Galán después de su cesión en el Alcorcón, calibró las posibilidades de que Fede Cartabia permanezca en el equipo y se refirió al futuro de Edu Expósito. "Solo ha habido un club que se ha interesado. No ha habido ninguna oferta ni ninguna negociación. Edu lo tiene muy claro, tiene mucho agradecimiento. Edu no estaba pendiente de hacer bailes. Si le aparece un equipo que esté en Primera Edu lo que va a hacer es ayudarnos a nosotros", desveló.