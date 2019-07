Ocho años sin estabilidad

Miguel Ángel Lotina fue el último entrenador que tuvo cierta estabilidad en el banquillo del Deportivo, donde se mantuvo durante cuatro temporadas „2007-08 hasta 2010-11„. Antes, el club coruñés había vivido una etapa de siete años de relax con la presencia de Javier Irureta, que llegó en la temporada 1998-99 y se marchó a la conclusión del curso 2004-05, justo cuando se cerraba el ciclo del mejor Deportivo de la historia, tras siete campañas plagadas de éxitos, que pudieron ser más. Jabo fue el que más tiempo seguido estuvo al mando del primer equipo blanquiazul y el segundo que más temporadas estuvo en el banquillo, solo superado por Arsenio Iglesias, que dirigió al cuadro blanquiazul durante 14 campañas, aunque en cuatro etapas diferentes.

El año 2005 supuso prácticamente el fin del EuroDeportivo, fue el adiós de Irureta y fue la despedida también de Fran y de Mauro Silva, y con el entrenador irundarra se acabó la época más brillante del club coruñés; ya no había el mismo dinero, ya no se podía fichar a grandes futbolistas aunque en la plantilla del año siguiente quedaban nombres como el de Sergio, Tristán y Valerón. Joaquín Caparrós fue el elegido por Lendoiro para intentar mantener al equipo en los puestos altos de la clasificación, pero ya con escasas posibilidades de luchar por títulos. Sin embargo Caparrós no se encontró con lo que esperaba y al final de su primera campaña, 2005-06, quiso rescindir el contrato porque Osasuna le abrió sus puertas. Aceptó continuar un año más con la condición de que en junio de 2007 quedaría libre aunque todavía le faltaba un año más de contrato. Miguel Ángel Lotina fue el elegido para sustituir al sevillano, y fue ya el último gran propietario del banquillo blanquiazul con cuatro años consecutivos. Desde entonces parece que no encuentra dueño.

Desde ese verano de 2011, cuando el equipo vuelve a Segunda División, fueron once los entrenadores que pasaron por el primer equipo, aunque solo tres completaron un curso entero, primero fue José Luis Oltra y después Fernando Vázquez, ambos en Segunda División, para completar la terna Víctor Sánchez del Amo, éste ya en Primera „2015-16„. Con Oltra el equipo ascendió a Primera a la primera, pero en la máxima categoría solo duró hasta diciembre. La solución para reconducir la marcha errática del equipo fue Domingos Paciência, pero tras el sexto partido decidió abandonar. Llegó el recurso de Fernando Vázquez, que no pudo obrar el milagro y el cuadro blanquiazul regresó a Segunda. El técnico de Castrofeito dirigió el equipo durante toda la campaña 13-14 y otra vez ascendió a la primera, pero el consejo de administración, presidido ya entonces por Tino Fernández, decidió prescindir de él antes de iniciar la temporada. Una decisión controvertida. Llegó Víctor Fernández pero no llegó a acabar el curso, que acabaría completando Víctor Sánchez del Amo. Con el empate en el Camp Nou logró la permanencia y como premio empezó el año siguiente; cubrió toda la temporada y el Deportivo se mantuvo, pero su contrato no fue renovado. Vuelta a empezar.

Fue el momento de la apuesta por Gaizka Garitano, que tampoco acabó el curso y fue sustituido por Pepe Mel. El madrileño se ganó la posibilidad de empezar la campaña siguiente como máximo responsable, pero poco duró. La directiva le dio la alternativa a Cristóbal Parralo, hasta entonces entrenador del Fabril y tampoco funcionó; y vino Clarence Seedorf. El Deportivo estaba abocado al descenso y acabó en Segunda. Entonces el club fichó a Natxo González, al que sustituyó por José Luis Martí.

Demasiados entrenadores, pero no es una crisis que sea nueva. Arsenio, con sus catorce temporadas como máximo responsable técnico, se fue y regresó varias veces. La última fue tras en el ascenso de 1991. Para ese primer año tras la vuelta a la elite, Augusto César Lendoiro contrató a Marco Antonio Boronat, un recurso tras la renuncia del ucraniano Oleg Romancev, exentrenador del Dinamo de Kiev. El técnico había estado dos días en A Coruña informándose de las instalaciones del club y de los jugadores y se marchó casi sin avisar. Boronat, que había trabajado a las órdenes John Benjamin Toshack en la Real Sociedad, fue el elegido. Sin embargo, tras la derrota por 3-0 en Albacete a falta de ocho jornadas para el final fue despedido y provocó el regreso de Arsenio, que logró la salvación del equipo en la famosa promoción contra el Betis. Y Arsenio siguió hasta 1995. Se marchó por la puerta de atrás al día siguiente de conquistar la Copa contra el Valencia; sabía que no iba a seguir pues Toshack ya era entrenador del Deportivo. El gales duró año y medio. Llegaron otros años convulsos con el fichaje de Carlos Alberto Parreira, y la estancia de José Manuel Corral tras el despido del brasileño. Fue entonces cuando Lendoiro fichó a Javier Irureta, venía de entrenar al Celta y había cierta oposición a su incorporación, ahora olvidada después de sus logros en los que fueron los siete años de mayores conquistas del club blanquiazul.

Fueron siete temporadas exitosas del entrenador de Irún „aunque quizás con menos títulos de los esperados y deseados„, que decidió no continuar en Riazor cuando el club empezó el declive económico y, por consiguiente, el deportivo. No funcionó la elección de Caparrós y sí la de Lotina, que pasó de meter al equipo en Europa a vivir el primer descenso en casi veinte años. Desde que se marchó el entrenador de Meñaka, nadie logró hacerse en propiedad con el banquillo blanquiazul. A pesar de la voluntad de Tino Fernández por conseguir un técnico que cogiese poso y fuese capaz de asentarse en Riazor.

Una historia que tiene que saber Juan Antonio Anquela, un técnico que el club todavía no confirmó, pero que será el próximo inquilino de un banquillo muy caliente y que desde que comenzó el siglo actual solo consiguieron domar dos técnicos, ambos vascos, como son Irureta y lotina. Cada uno en una época distinta y cada uno con un potencial de plantilla completamente diferente. El primero estaba obligado a ganar, incluso en Europa; el segundo, llegó para tratar de devolver estabilidad a un equipo que poco a poco se diluía. El papel de Anquela es más complicado, ya que tiene que devolverlo a la máxima categoría. Si lo consigue, llegará el segundo paso que es lograr asentarse. Quizás, la verdadera posición con las medidas de control de la actualidad.