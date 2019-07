Anquela: "Es el reto más difícil de mi carrera"

Juan Antonio Anquela reconoció esta tarde durante su presentación como nuevo entrenador deportivista que con su llegada al banquillo blanquiazul asume el "reto más difícil" de su carrera. El técnico jienense no ocultó que su fichaje es también un "paso adelante" en cuanto a exigencia. "Es un paso adelante. Es el reto más difícil de mi carrera, es evidente. Lo voy a afrontar como lo he hecho siempre, con ganas de trabajar y con decisión", indicó en su puesta de largo en el estadio de Riazor acompañado del director deportivo, Carmelo del Pozo, y del presidente, Paco Zas.

Anquela se refirió en su primera intervención al reciente disgusto provocado por el ascenso frustrado en Mallorca y subrayó la necesidad de levantarse para afrontar el reto de regresar a Primera División el año que viene. "Esto es el Dépor y tenemos que salir adelante. Hay una base sólida, es un equipo que ha estado luchando por subir a Primera División y estoy convencido de que el año que viene lo vamos a conseguir", aseguró.

El nuevo técnico deportivista también se detuvo en la negociación para fichar por el Deportivo, que pese a estar encaminada desde finales de la semana pasada no cristalizó hasta hoy. "En cuanto Carmelo (Del Pozo) me llamó estaba decidido. Estamos hablando del Deportivo, aquí no hay paños calientes. En cuanto me dijeron Deportivo todo se apartó", subrayó.