El club mantiene el precio de los abonos para la próxima temporada

Aficionados deportivistas en la grada de Riazor en el partido contra el Málaga del 'play off'.

Aficionados deportivistas en la grada de Riazor en el partido contra el Málaga del 'play off'. Carlos Pardellas

El Deportivo no quiere que el lume de la última parte de la temporada se extinga y por eso ha decidido mantener el precio de los abonos. El objetivo del club es que el apoyo logrado en el tramo decisivo del curso no se resienta de cara a otro año en Segunda División y por eso se congelarán los carnés.

La campaña de abonados 2019-20 arrancará esta mañana con la meta de alcanzar una cifra de socios parecida a la que se logró en el curso recién finalizado (23.491). El propósito del club es que la decepción por no lograr el ascenso en el último partido del play off no haga mella en el número de abonos y que se prolongue la comunión que pudo vivirse en esos últimos partidos del curso, cuando Riazor presentó su mejor imagen.

Por ese motivo el club ha mantenido también el lema escogido durante la promoción y ha bautizado la campaña como O lume segue vivo.

Los socios podrán empezar a renovar sus abonos a partir de esta mañana en la oficina de atención al deportivista del estadio en horario de mañana (de 10.00 a 14.00) y de tarde (16.00 a 20.00). Por el momento solo podrá hacerse de modo presencial. Para ello podrán pedir cita antes a través de la plataforma digital habitilitada por el club ( citaprevia.rcdeportivo.es).

El club ha publicado en su página web todos los precios de sus abonos, que van desde los 565 euros que cuesta el más caro (Tribuna Superior) a los 171 del más barato (Pabellón Inferior). Se mantienen a la vez las bonificaciones existentes que permiten rebajar el precio de los carnés. La rebaja para los mayores de 65 años es del 20%, del 30% para los desempleados y del 40% en el caso de los menores de 25 años. A partir del 14 de agosto los precios se incrementarán un 5%.

Los socios deportivistas también podrán ver reducido su carné en 25 euros por cada nuevo abonado que consigan para la próxima temporada.

Acuerdo con el Liceo

Los abonados blanquiazules también podrán sacarse el carné del Liceo para la próxima temporada por cinco euros más en virtud del acuerdo existente entre los dos clubes.