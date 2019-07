Anquela, "ilusión" ante su mayor "reto"

A Juan Antonio Anquela (Linares, 1957) se le esperaba desde finales de la semana pasada para asumir el que será su "reto más difícil" como entrenador, pero su llegada al banquillo deportivista no se materializó hasta ayer por la tarde. Aterriza cargado de "ilusión" para afrontar lo que representa"un paso adelante" en su carrera y un objetivo, el de lograr un ascenso que en el curso recién finalizado se esfumó en el último partido, que no elude. "Estoy seguro de que el año que viene lo vamos a lograr", afirmó.

La meta no es otra que alcanzar una Primera División que hace una semana se veía muy cerca, pero que tendrá que esperar otro año más. La decepción de Son Moix debe dar paso, según el nuevo técnico deportivista, a confianza en el nuevo proyecto que se encargará de pilotar con la vista puesta en ese ascenso que este curso se frustró en el último escalón. "Ahora mismo todo el mundo tiene que estar... Pero esto es el Dépor y va a salir adelante. Hay una base sólida que el año pasado luchó hasta el último segundo por ascender y que este año va a seguir haciéndolo desde el primero", aseguró.

Para ello hará falta una buena dosis de "ilusión", según Anquela, que tendrá que partir de él mismo. "Para cualquiera es una ilusión tremenda entrenar al Deportivo. Vengo con esas ganas y esa fuerza para intentar desde el minuto cero que el Dépor vuelve a Primera", manifestó ayer en su presentación en el estadio de Riazor acompañado del director deportivo, Carmelo del Pozo, y el presidente, Paco Zas.

La suya es una elección basada en los rasgos que el club identificó como necesarios en el nuevo inquilino del banquillo deportivista. Técnico vehemente y pasional, el jienense encaja en el perfil trazado por Carmelo cuando se le cuestionó la semana pasada sobre el futuro entrenador del equipo. El director deportivo afirmó que debía ser alguien que lograra conectar con la grada y ayer Paco Zas amplió los requisitos que se le habían trasladado al responsable de la parcela técnica. "Le pedimos un entrenador con gran experiencia, con conocimiento total de la categoría, un entrenador que transmita carácter e intensidad y un entrenador que no tenga miedo a trabajar con la cantera", enumeró el presidente deportivista sobre las virtudes del nuevo técnico.

Anquela firma por una temporada sin ninguna cláusula en su contrato que le permita ampliarlo en el caso de alcanzar el objetivo que le propone el club. Esa forma de trabajar forma parte de su filosofía y así lo explicó ayer en su presentación. "El contrato hay que ganárselo año a año. Lo tengo clarísimo. A mí me gustan los retos. Lo que tengo que hacer es trabajar como lo he hecho siempre" reflexionó.

Entre sus primeras tareas estará recuperar la ilusión alrededor de un equipo que sufrió hace algo más de una semana un varapalo importante "¿Cómo? Todos lo sabemos. Lo vamos a poner en práctica desde el minuto cero y si tenemos la suerte necesaria, creo que podemos volver a ilusionar al deportivismo. He visto los dos partidos del play off, cómo estaba el campo. Y este estadio se merece estar así siempre. Creo que lo vamos a conseguir, el primero objetivo es volver a ilusionar a esta gente que creo que en el último partido la desilusión fue grande. Lo podemos conseguir. No tengo duda", destacó.

En el aire está la plantilla con la que contará para encarar su "reto más difícil" „"Lo voy a afrontar como he hecho siempre, con ganas de trabajar y con decisión", dijo„, aunque indicó que espera contar con el bloque de la temporada que acaba de finalizar. "Me gustaría mantener la base que hay aquí. Si no se puede, lo que quiero es gente implicada, que quiera dar al Deportivo lo que su afición pide. Tenemos que ser siempre un equipo ganador", subrayó.