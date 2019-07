El Deportivo insiste por Gaku

El Deportivo ha desempolvado su interés por Gaku Shibasaki y se ha incorporado a la puja por el mediapunta del Getafe, al que estuvo a punto de incorporar en el pasado mercado de invierno. Aquella operación se fue el traste con toda la documentación firmada cuando el entrenador del conjunto madrileño, José Bordalás dio marcha atrás y frenó la salida del japonés.

Aquel gesto no le gustó al director deportivo blanquiazul, Carmelo del Pozo, que sin embargo ha vuelto a la carga por el jugador para reforzar un centro del campo que en breve podría quedar huérfano de un Edu Expósito cada vez más cerca del Eibar.

El conjunto vasco ha efectuado su ofensiva final y habría avanzado un acuerdo para incorporar de inmediato a la pieza más codiciada de la plantilla deportivista en este mercado.

El hueco del catalán vendría a cubrirlo en parte una vieja aspiración de la dirección deportiva, que en enero se fijó en Gaku cuando Carles Gil decidió poner rumbo a la liga de Estados Unidos. El japonés no sería un recambio específico para el centro del campo porque en sus últimas temporadas ha actuado más como mediapunta, pero Carmelo deslizó la posibilidad hace unas semanas de el club reactivara su interés en él si se producían movimientos en esas posiciones.

El director deportivo desveló durante la comparecencia en la que repasó la temporada recién finalizada que el japonés se había mantenido atento a lo que ocurriera con el conjunto blanquiazul durante el play off a pesar de su fichaje frustrado en el mes de enero. "El compromiso que me ha demostrado Gaku me ha sorprendido de manera bestial. Ha estado viendo la eliminatoria del Mallorca", se sinceró Carmelo del Pozo, quien al mismo tiempo dejó una puerta entreabierta a su llegada este verano en función de las posibles salidas: "Ahora lógicamente el Dépor está en Segunda y tenemos a Edu, a Álex, a Pedro y a Vicente. Es un jugador que tiene ofertas de Primera y de fuera. Si esa posición genera cambios tenemos opciones para que nuestro equipo no salga perjudicado. No sabemos qué deparará el futuro".

Gaku, según el responsable de la dirección deportiva, llegaría así después de descartar ofertas superiores y tras doblegar la resistencia del Getafe, que ya torpedeó el fichaje en enero. Por aquel entonces la operación dependía de muchos factores ajenos al Deportivo. El conjunto madrileño aspiraba a incorporar a Wakaso procedente del Alavés por petición de Bordalás y se fijó en Eraso como recambio. El técnico del Leganés, Mauricio Pellegrino, vetó ese movimiento por los litigios que mantenía con el club vitoriano de su etapa allí, de modo que Bordalás frenó la salida de Gaku a pesar de que no contaba con él al ver que se frustraba la llegada de Wakaso.

El centrocampista japonés se quedó así sin recalar en el Deportivo, donde hubiera tenido el protagonismo que le falto en el Getafe. Esta temporada tan solo jugó nueve partidos „dos de ellos de Copa„ y se vio relegado a un papel residual en los planes de Bordalás. A la espera de que se confirme su llegada está por determinar si será mediante un traspaso o bien a través de una cesión hasta final de curso.