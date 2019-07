Llega Aketxe, se despide Expósito

Edu Expósito puso ayer rumbo a Eibar y en su lugar aterrizó Ager Aketxe (Bilbao, 1993), el tercer refuerzo del Deportivo este verano tras las llegadas del defensa griego Lampropoulos y el regreso de Borja Galán después de su cesión en el Alcorcón. Firma por una temporada con opción a otra con la carta de libertad bajo el brazo una vez finalizada su etapa en el Cádiz. Allí militó el curso pasado a préstamo del Toronto FC, donde se confirmó como un jugador de ataque polivalente. La aventura en la liga norteamericana le llegó después de formarse en las filas del Athletic.

En el equipo gaditano que se quedó a las puertas de disputar el play off de ascenso, Álvaro Cervera lo empleó tanto de mediapunta como de extremo. Disputó un total de 33 partidos (19 de ellos como titular) y anotó cuatro goles en los que lució su golpeo con la zurda. Su perfil, sin embargo, no encaja en el de sustituto de Edu Expósito y más bien obedece a la reconstrucción necesaria en el equipo debido a la lista de bajas que se esperan.

El anuncio de su fichaje, no obstante, coincidió con el de la marcha de Edu Expósito al Eibar. La operación estaba cerrada desde hacía días y solo faltaba confirmar un movimiento que dejará en las arcas del club alrededor de cuatro millones de euros, pero un profundo boquete en el centro del campo que la dirección deportiva tendrá que cubrir durante este mercado.

Con Edu Expósito, que firma con el conjunto vasco por cinco temporadas, se marcha uno de los jugadores más importantes de la temporada pasada y el centrocampista con más presencia en las alineaciones junto a Álex Bergantiños. Con el coruñés formó un tándem difícil de imaginar a comienzos de curso y que sin embargo resultó fundamental para apurar las opciones de disputar la liguilla de ascenso.

El club pierde así a uno de los jugadores que el director deportivo, Carmelo del Pozo, dio en llamar la "columna vertebral" y que se propuso retener. Su marcha, sumada a las de Domingos, Pablo Marí, Carlos Fernández y la inminente de Quique González, deja ese bloque muy tocado a un día del inicio de la pretemporada y a la espera de más refuerzos.

Hasta la fecha son tres las caras nuevas con las que contará Juan Antonio Anquela en la vuelta a los entrenamientos. El defensa griego Lampropoulos, Borja Galán y Aketxe conforman la nómina de fichajes blanquiazules en un mercado en el que el club incorpora jugadores conforme va liberando masa salarial. En ese sentido, aún se esperan más movimientos de futbolistas cuyos salarios están lejos de las posibilidades que posee actualmente la entidad deportivista.

Dos nombres aparecen como los que poseen más papeletas de abandonar el equipo dada la nueva realidad económica que impone una temporada más en Segunda División. Fede Cartabia y Pedro Mosquera fueron señalados por Carmelo del Pozo como dos jugadores que en sus condiciones actuales tendrían complicado seguir. Esas bajas ayudarían a cuadrar números y a cerrar otras operaciones pendientes, como la del japonés Gaku Shibasaki, encarrilada para que el japonés refuerce también el centro del campo deportivista.