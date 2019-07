Anquela: "Todo el mundo tiene ganas y una actitud más que positiva"

El entrenador deportivista, Juan Antonio Anquela, expuso esta mañana sus impresiones después de la primera semana de entrenamientos durante la pretemporada. "En la pretemporada todo es perfecto y es idílico para un entrenador. Todo el mundo tiene ganas y una actitud más que positiva. Cuando empiece el baile es cuando tenemos que estar preparados", resumió el técnico.

La única pega de esta fase inicial de la preparación veraniega es la incertidumbre reintenta todavía en cuanto a las altas y bajas en la plantilla. "Todavía nos falta alguno por venir", apuntó sobre los refuerzos; "el único problema es la gente que está dudando de si se queda o se va, pero están trabajando como el que más".

En cuanto a los fichajes pendientes, Anquela subrayó que la dirección deportiva se está esforzando en lograr que lleguen lo antes posible para que se pongan a sus órdenes. "Tenemos una persona que no para de trabajar y yo lo que tengo que hacer es sacarle a esos futbolistas todo ese rendimiento", indicó.

El entrenador deportivista también dio algunas pistas sobre sus ideas futbolísticas. Reconoció que le gusta el fútbol de "toque", pero al mismo tiempo puntualizó que hay que tener los jugadores adecuados. "A mi me encanta jugar al fútbol, pero me encanta ganar", aseguró.