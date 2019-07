Zas aprieta el cinturón

El presidente del Deportivo, Paco Zas, visitó ayer Abegondo para seguir el entrenamiento y comprobar "lo típico de Anquela, mucha intensidad de principio a fin y los jugadores enchufados". "Vamos a intentar cumplir con lo que quiere el entrenador, que es que estén todos los asuntos solucionados cuando empiece la Liga. No va a ser fácil pero vamos a intentarlo", prometió al analizar cómo se está moviendo el Dépor en el mercado. De momento, son seis los fichajes cerrados „Vasileios Konstantinos Lampropoulos, Borja Galán, Gaku Shibasaki, Ager Aketxe, Koke Vegas y Mamadou Koné„ y ninguno abonando un traspaso. "Pagar traspasos ahora sería arriesgar demasiado la economía del club. Mientras podamos solucionar los problemas de esta forma, vamos a intentarlo así", explicó sobre la política de apretarse el cinturón y fichar a coste cero para configurar una plantilla que, según precisó, tendrá "máximo 21 o 22 fichas".

De aquí al cierre del mercado llegarán varios refuerzos más, pero no otra media docena. "Seis serían demasiados, dependerá de las salidas", comentó Zas, que prefiere no hacer una estimación exacta de las altas pendientes: "Ahora mismo no la podemos hacer. Quedan 45 días para el cierre del mercado y puede pasar de todo". En ese sentido, las llegadas están en gran medida condicionadas por las salidas y no descarta que pueda continuar a las órdenes de Juan Antonio Anquela alguno de los futbolistas con fichas altas que están en el escaparate, casos de Diego Rolan, Fede Cartabia o Pedro Mosquera: "Si tenemos fichas elevadas hacen que no podamos plantearnos entradas que no nos podemos permitir a día de hoy. De aquí a 45 días incluso puede haber sorpresas sobre gente que va a salir y que no sale".

El presidente optó por no analizar ninguna situación particular de jugadores en nómina, ni tampoco de los que pueden entrar, y remitió esos asuntos al director deportivo, Carmelo del Pozo, que le acompañó en su visita de ayer al equipo y al cuerpo técnico. "Hay varios temas pendientes, no solo un nombre, tanto de entrada como de salida. El mercado todavía no está en ebullición. Eso pasa los últimos 15 días y tenemos que tener la tranquilidad suficiente. Ahora mismo, salvo en un par de puestos, la plantilla está muy perfilada", relató el mandatario blanquiazul.

Sobre la denuncia realizada por el excandidato a la presidencia Jesús Martínez Loira sobre presuntas anomalías en la última ampliación de capital del club, Paco Zas sostiene que no hubo "ninguna irregularidad" en el proceso. "El club ha solicitado un informe jurídico. Ese informe para nosotros es determinante. No hay ninguna irregularidad. Ese informe queda dentro del consejo, y sin más", zanjó el dirigente, satisfecho por el "ritmo importante" en la retirada de los abonos y por la expectación por la nueva camiseta blanquiazul, cuyas ventas asegura que están "batiendo récords".