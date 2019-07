Vuelta al trabajo para encarar los primeros test veraniegos, ante el Fabril y el Racing de Ferrol

Juan Antonio Anquela afronta su segunda semana de trabajo en Abegondo con el objetivo de seguir sentando las bases del Dépor que quiere construir: un equipo competitivo, intenso, más o menos vistoso, pero con personalidad e ideas claras tanto en ataque como en defensa. No vende "historias" el andaluz. Lo dijo públicamente y lo está demostrando en los entrenamientos, hasta ahora un total de diez concentrados en seis jornadas de trabajo. Máxima exigencia desde el primer día. Está siempre muy encima de los jugadores y les aprieta a tope gesticulando y elevando el tono para lanzar arengas y consejos a sus "hijos", como en más de una ocasión les llamó a sus pupilos durante el desarrollo de las sesiones.

Mucha carga física que aumenta la dureza pero también las primeras nociones tácticas, algunas muy básicas, para que todos tengan los conceptos claros desde el comienzo de la preparación veraniega. Anquela construye desde los cimientos, de atrás hacia adelante. Por ejemplo, cuidando la salida de balón desde la defensa para evitar "pases prohibidos" que puedan acabar costando caros. Primero, ser un equipo sólido; y después, tener protagonismo con la pelota, siempre tratando de recuperarla lo antes posible tras cada pérdida.

Todavía falta un largo camino hasta el debut liguero, el 18 de agosto ante el Oviedo, y Anquela sabe que la plantilla que tiene a sus órdenes sufrirá importantes cambios en el próximo mes y medio hasta que se cierre definitivamente el mercado. Falta gente por entrar „como mínimo, un lateral izquierdo, un central y un delantero„ y el club aún debe liberar algunas de las fichas más altas para cuadrar los números. Paco Zas no descarta que se puedan producir "sorpresas sobre gente que va a salir y no sale", aunque Pedro Mosquera, Fede Cartabia y Diego Rolan son algunos de los jugadores que están en el escaparate. No todos seguirán, pero mientras no queda definido el grupo de 21 o 22 hombres con el que el Dépor peleará por el ascenso Anquela aprovecha al máximo el tiempo para armar equipo con los mimbres de los que dispone.

Entre ellos, los ocho del Fabril que están haciendo la pretemporada a sus órdenes: Álex Cobo, Viorel Boian, Tomás Bourdal, Mujaid Sadick, Martí Vilá, David Sánchez, Yago Gandoy y Javi Sánchez. "Si tengo que poner a un chaval y se lo gana, lo pondré", avisa el Anquela, que no mira el DNI y es exigente al máximo tanto con los jugadores del filial como con el resto.