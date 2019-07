Gaku acepta el reto de "subir directo"

Gaku Shibasaki llega a A Coruña con muchas ganas de colaborar en la difícil tarea de devolver al Deportivo a Primera División. "Este club siempre pensó en mí y tenía mucho interés en ficharme. Quiero aportar al equipo para subir", afirmó el mediocentro, cuya ambición es "participar en muchos partidos y poder ayudar al equipo a conseguir el ascenso". Aspira a "subir directo" para devolver al Dépor, un club con una "gran historia", a la máxima categoría del fútbol español. Sabe que se espera mucho de él y que su fichaje es el que más ilusión ha despertado hasta ahora entre la hinchada blanquiazul, pero le atrae el reto. "Estoy encantado con la expectativa de la afición. Quiero responder a esas expectativas para conseguir el ascenso", añadió en su presentación en Riazor, donde primero hizo un esfuerzo por contestar en español y luego pasó al japonés.

Se define como "mediocentro organizador" y es consciente de que la Segunda División, en la que ya jugó con el Tenerife, es una competición "larga y dura". "El club piensa en mí como mediocentro, donde yo quiero jugar", precisó el japonés. En el Dépor tendrá la oportunidad de ocupar la demarcación que más le gusta, una circunstancia que, según detalló, también fue importante a la hora de decantarse por la opción del equipo coruñés, por el que ya estuvo a punto de fichar el pasado mes de enero.

Gaku Shibasaki está centrado en hacerlo lo mejor posible con el Deportivo. Eso es lo principal para él, pese a que en septiembre comenzarán las eliminatorias para el Mundial 2022 en las que espera ser citado por Japón. Lo primero es "jugar aquí", porque si no rinde en el Dépor será más complicado tener protagonismo con su selección ni en las eliminatorias por el Mundial ni en los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que podría ser convocado. "No depende de mí, depende del equipo. Si me llaman, quiero ayudar. Lo que tengo que hacer es jugar aquí", recalcó el japonés, cuya presentación con el Deportivo despertó el interés de varios medios de comunicación de su país.

Su compatriota Maya Yamamoto, jugadora del Dépor Abanca, le acompañó ayer para la sesión fotográfica sobre el césped de Riazor, donde Gaku también estuvo arropado por el presidente, Paco Zas, y por el director deportivo, Carmelo del Pozo. El consejo de administración al completo asistió en la sala de prensa a la primera comparecencia del internacional como jugador blanquiazul.