Koné: "Donde más me gusta jugar es de delantero centro"

Mamadou Koné quiere ayudar al Dépor a volver a Primera División, "donde merece estar" el club coruñés. "Espero que me respeten las lesiones y daré lo mejor de mí mismo para ayudar al equipo a conseguir el objetivo", explicó el marfileño, capaz de actuar en cualquier zona del ataque. "Puedo jugar en varias posiciones pero donde más me gusta es de delantero centro", explicó.

"Mis objetivos serán los del club, pelear todos para conseguir el objetivo del club", recalcó Koné, que llega del Leganés cedido con una opción de compra que para el Dépor solo será asumible en caso de ascenso.

La pasada temporada no pudo tener continuidad en el Málaga por culpa de las lesiones y anotó dos goles en ocho partidos, un número que, lógicamente, quiere mejorar en A Coruña. "No me marco una cifra, pero espero meter muchos más goles que esta temporada", aseguró el delantero en su presentación con el Dépor.