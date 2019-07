Gaku ya organiza

Gaku Shibasaki empieza a tomar el mando del Deportivo partiendo desde la posición de mediocentro. Es donde más le gusta jugar y, de momento, es la demarcación en la que lo situó Juan Antonio Anquela para los primeros ensayos tácticos a sus órdenes. "El club piensa en mí como mediocentro, donde yo quiero jugar", explicó el japonés durante su presentación haciendo esfuerzos para intentar hablar en español. Está convencido de que en ese hábitat, como "organizador", podrá mostrar su mejor versión y así lo entienden también desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico. De hecho, para Carmelo del Pozo no es un mediapunta ni un jugador de banda sino un pivote, como Vicente Gómez, Pedro Mosquera y Álex Bergantiños, quien ayer formó pareja con Gaku en la línea medular.

En España al japonés apenas se le ha visto en esa zona del terreno de juego. En Tenerife en 2017 jugó en banda con José Luis Martí y, puntualmente, de mediapunta. Solo una vez, en el cierre del campeonato regular frente al Zaragoza, el extécnico del Deportivo lo utilizó desde el inicio como pivote en Segunda. Tampoco en Primera con José Bordalás realizó esa función durante sus dos años en el Getafe. Lo poco que jugó fue casi siempre en banda. Ahora, en A Coruña, Gaku apunta al mediocentro para manejar desde ahí la sala de máquinas del Deportivo.

En sus primeras sesiones en Abegondo está demostrando calidad en el pase y mucha movilidad para ofrecerse a sus compañeros. De lo que se trata ahora es de ir poco a poco automatizando movimientos para que todo el mundo tenga las ideas claras. En eso insiste Anquela con sus enérgicas arengas. Por ejemplo, ayer por la mañana el técnico no paró de dar instrucciones para afinar la salida de balón, evitar pases arriesgados y progresar con la pelota sin impacientarse hasta llegar a la portería contraria. Para ello dividió a su plantilla en dos equipos de once para armar ataques a campo completo, todavía sin oposición. Gaku y Álex formaron pareja de mediocentros, con Cartabia y Galán en las bandas, y Rolan y Koné como dúo de delanteros. Tras trabajar con el primer grupo durante media hora, el técnico hizo lo mismo con el segundo once, en el que Vicente y Mosquera formaron juntos en el doble pivote.

La pretemporada acaba de empezar y queda un largo camino por delante hasta el debut liguero, pero nada más llegar Gaku empieza de mediocentro, donde espera demostrar sus cualidades de buen pasador y jugador dinámico, capaz de superar líneas.