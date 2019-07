Anquela: "Si no hay músculo, ya pondremos cabeza"

Juan Antonio Anquela construye el nuevo Deportivo desde la incertidumbre de no saber cuál será la configuración definitiva de la plantilla. Espera varias salidas y llegadas más, entre ellas un lateral izquierdo y un central que le gustaría que también pudiera ser capaz de jugar de mediocentro: "Quiero un equipo que sea fiel a su estilo y todavía no sabemos el estilo que vamos a tener. Según los jugadores que tengamos, así jugaremos. Si no hay músculo, ya pondremos cabeza", señaló esta mañana en Abegondo.

El andaluz cree que aún es pronto para ver su sello en el equipo. "En los amistosos me conformo con poquito. Se trata de poner en práctica lo que trabajamos y eso no se consigue fácil, en un día o dos, se tarda meses", analizó Anquela.

Sobre la ausencia en Abegondo esta mañana de Juanfran, que ultima su salida al Alanyaspor turco, el técnico del Deportivo prefirió no dar por cerrada la operación aunque sí dijo que "más o menos las coas van por ahí". "Sé que está de permiso, solucionando unas cosas. Nada más. No me gusta mentir. Más o menos la cosas va por ahí, pero como no lo tengo seguro no lo voy a a decir", zanjó esta mañana el jienense.