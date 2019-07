Anquela construye a tientas

El Dépor de Anquela aún está por verse. Todavía es pronto para saber a qué juega o a qué va a jugar el equipo porque, según el técnico, el sello definitivo dependerá de los futbolistas que tenga a sus órdenes dentro de poco más de un mes, cuando se cierre el mercado de fichajes. Espera dos llegadas obligatorias para las posiciones actualmente más "cojas" „un lateral izquierdo y un central capaz de actuar de pivote„ pero augura más entradas porque "tiene que salir gente y, cuando se vaya, tendrá que venir otra de un perfil parecido". Mientras tanto, construye el nuevo Deportivo a tientas, desde la indefinición de no saber a ciencia cierta cuál será la configuración de la plantilla con la que peleará por el ascenso. "Quiero un equipo que sea fiel a su estilo y todavía no sabemos el estilo que vamos a tener. Según los jugadores que tengamos, así jugaremos", anunció.

Por eso el andaluz entiende que no se pueden sacar excesivas conclusiones de los test de pretemporada como el del pasado miércoles contra el Fabril o el de esta tarde ante el Racing de Ferrol. "En los amistosos me conformo con poquito. Se trata de poner en práctica lo que trabajamos y eso no se consigue fácil, en un día o dos, se tarda meses", analizó Anquela tras la sesión matinal en Abegondo. "Ahora mismo es cuestión de ver y adivinar", comentó sobre el fútbol que practicará el Dépor cuando sepa con exactitud los mimbres de los que dispone: "El fútbol es muy fácil. A razón de los futbolistas que tengamos, así jugaremos. Si los tenemos buenos, tendremos que jugar al fútbol. Y si los tenemos menos buenos, tendremos que hacer otras cosas para intentar competir y ser un equipo fiable".

Anquela sabe que "la palabra músculo hay que emplearla en Segunda" pero no le preocupa la falta de gente contundente para el centro del campo. "Intentaremos mejorar", comentó sobre esa circunstancia, aunque "lo que no hay que hacer es ponerse nerviosos y firmar por firmar". "Si se firma, que sea gente que haya hecho la pretemporada y trabajado con algún equipo „recomendó„. Y si no hay músculo, ya pondremos cabeza. En el fútbol hay que tener variantes. Tengo mi forma de entender el juego pero, si el equipo está mejor de otra manera, no me cuesta nada modificar eso".

"Primero tenemos que saber que ni están todos los que son ni son todos los que estarán. En ese compás tenemos que medir bien las situación y saber llevarla como corresponde. Si sale alguien, que tiene que salir por números, porque supongo que tendremos que cuadrar las cuentas, vendrá otro. Sé que en este club se trabaja mucho y bien en esa parcela. Me tengo que dedicar a trabajar el día a día y, según vengan los futbolistas o vayan viniendo los problemas, se iran solucionando y afrontando como vienen", añadió. Anquela ve al Dépor "todavía bastante verde", aunque cree que "se mejorará". "Podemos hacer un buen bloque", concluyó.