Un Deportivo de menos a más no pasa del empate ante el Racing de Ferrol

Un Deportivo de menos a más no pasa del empate ante el Racing de Ferrol RCDEPORTIVO

Muy poco a poco. El Deportivo dio un paso más esta tarde en su pretemporada y no lo pudo celebrar con una victoria. Al equipo de Anquela, con escasas ideas, piernas pesadas y aún en fase de ensamblaje, le costó trasladar al terreno de juego la supuesta superioridad que tiene sobre el Racing del Ferrol. No pudo pasar del empate en Viveiro ante un recién ascendido a Segunda B, que se mostró serio y competitivo y que incluso fue superior en los últimos compases de la primera parte. Este arreón tras la media hora le valió para adelantarse en el marcador en una jugada a balón parado. El tanto fue de Juan Antonio en un rechace en el minuto 44. El equipo coruñés se marchaba de esta manera por detrás en el marcador al descanso, a pesar de apostar por un equipo netamente profesional, ya que el único componente del Fabril en el once era Mujaid. Se afianza el trío Álex-Gaku-Aketxe y Christian Santos repite como titular, aunque se marchó a la media hora. El equipo coruñés, en desventaja y con todo por decidir.

En el segundo acto se vio un Dépor más liberado y activo, yendo a por el partido, aunque sin excesos. Solo Vicente Gómez entró al descanso, el grueso de cambios llegó pasada la hora de partido. Ya antes el equipo empezó a carburar a partir de las combinaciones de Borja Valle y un ilusionante Koné. Dos ráfagas de ambos supusieron primero un gol anulado y posteriormente un tanto válido, que supuso el empate. El carrusel de sustituciones empujó al Dépor a ser más Fabril que el propio primer equipo. Con siete futbolistas que en teoría estarán a las órdenes de Luisito (Álex Cobo, Martí Vila, Bourdal, David Sánchez, Gandoy y Javi) no bajó ni mucho menos el nivel. El conjunto coruñés hizo méritos en ese tramo de encuentro para desnivelar el duelo antes de los penaltis, aunque pueda servir de poco consuelo. En esa media hora de lo más destacado fue la velocidad en la salida de balón de Yago Gandoy, mejor hoy que el resto de competidores en el puesto. Desde los once metros se impuso el Racing de Ferrol tras una tanda interminable. El Dépor de Anquela sigue gateando.