La pretemporada pasa factura

La incertidumbre sobre la configuración definitiva de la plantilla del Deportivo condiciona el día a día de Juan Antonio Anquela, pendiente de saber qué jugadores tendrá a sus órdenes para elegir el estilo más adecuado a sus características. Mientras espera a que se concreten las entradas y las salidas pendientes, el técnico construye con lo que tiene y cruza los dedos para no perder a nadie por el camino. "La pretemporada, para mí, es sobrevivir", aseguró el andaluz antes de afrontar el encuentro del pasado sábado frente al Racing de Ferrol, el segundo amistoso programado en un verano que ya empieza a pasar factura en la enfermería, con hasta siete futbolistas tocados.

En Viveiro no pudieron jugar Pedro Mosquera, Diego Rolan ni David Simón, los tres al margen del grupo por problemas musculares. Tampoco entraron en la lista Dani Giménez, Pedro Sánchez, ni Michele Somma, todos por precaución después de alternar en Abegondo partes del trabajo con sus compañeros y otras en solitario. Seis tocados, a los que el sábado se sumó Christian Santos, que tuvo que pedir el cambio poco antes del descanso por unas molestias en un tendón de Aquiles, pendiente de evolución. En total, siete jugadores con problemas físicos, aunque en principio ninguno de carácter grave.

De hecho, si el campeonato empezara hoy mismo Anquela podría contar con varios de ellos. Por ejemplo, con Dani Giménez, que está dosificando después de haber jugado con un abductor roto los últimos cinco partidos de la pasada temporada, el del cierre del campeonato regular contra el Córdoba y los cuatro del play off de ascenso. El meta gallego prefiere ir con calma y no forzar para evitar que la pequeña cicatriz que aún tiene le pueda dar problemas. Por eso no ha participado en los amistosos contra el Fabril y el Racing. En Abegondo trabaja con normalidad junto a los demás porteros y participa en todas las tareas, aunque suele retirarse a los vestuarios minutos antes que sus compañeros para no cargar en exceso esa zona que tuvo dañada.

Dani Giménez estará a las órdenes de Anquela para debutar el 18 de agosto contra el Oviedo. Tenía ofertas para salir este verano, incluso de Primera, pero ni se lo planteó porque quiere ayudar al Dépor a lograr el ascenso al segundo intento. En esa aventura no se embarcará Juanfran Moreno, uno de los futbolistas que estaban en el escaparate desde el inicio de la pretemporada para abandonar el Deportivo. Seguirá su carrera en el Alanyaspor turco. La operación todavía no ha sido anunciada de forma oficial por los clubes, aunque el madrileño ya publicó ayer una foto en su cuenta de Instagram informando de su viaje a la ciudad otomana de Alanya. Juanfran, que ya no estuvo en Abegondo ni el viernes ni el sábado, cierra así su etapa en el club coruñés tras su cesión de la pasada campaña en el Leganés.

Para esta semana el cuerpo técnico del Deportivo tiene programados nueve entrenamientos, todos en Abegondo, y otros dos amistosos: el miércoles un triangular contra Tenerife y Pontevedra en Pasarón; y el sábado frente a la Ponferradina en A Magdalena (Vilalba). Tras la jornada de descanso de ayer, la plantilla blanquiazul regresa esta mañana al trabajo en la ciudad deportiva, donde se ejercitará desde las 10.00 horas. Por la tarde, Anquela y sus futbolistas regresarán a Abegondo para completar un ensayo vespertino (18.30 horas). Habrá actividad por la mañana y por la tarde todos los días de lunes a sábado y el domingo la plantillla volverá disfrutar de una jornada de descanso.