Anquela: "Vamos a una guerra muy grande y me gustaría saber cuáles son mis soldados"

Juan Antonio Anquela expresó esta mañana su preocupación por la incertidumbre en la configuración definitiva de la plantilla del Deportivo, aunque no pone "ninguna excusa" pese a esa demora en las entradas y salidas. "Vamos a ir a una guerra muy grande y me gustaría saber cuanto antes cuáles son mis soldados, pero esto funciona así y no voy a poner ninguna excusa jamás", aseguró esta mañana en Abegondo.

Mientras tanto, trabaja con lo que tiene, siempre desde la máxima exigencia. "Lo que hay que hacer en Segunda es muy fácil, es competir. El que no corra, no tiene opción. Y si somos buenos, lo tenemos que demostrar. Lo otro es muy fácil: correr, sin ninguna excusa. El escudo es muy grande pero con el escudo no se gana, lo tengo clarísimo", recalcó el andaluz.

El estilo definitivo dependerá de los jugadores que tenga, pero tiene claro que quiere "jugar bien al fútbol" y eso, a su juicio, es "tener un equilibrio". También habló Anquela de los fabrilistas que trabajan a sus órdenes, quienes están mostrando "muy buen nivel". "Veo gente con mucho nivel. Las responsabilidades hay que ir dándoselas poco a poco", añadió el técnico, que no quiso dar por segura ni la llegada de Peru Nolaskoain procedente del Athletic ni tampoco la salida de Pedro Mosquera al Huesca.