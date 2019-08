Destellos fabrilistas en un Dépor aún gris

El Deportivo sigue en plena construcción contra reloj, con poco tiempo y mucho que mejorar a dos semanas vista del debut liguero frente al Oviedo. Falta por definir lo más importante, el estilo, que dependerá en gran medida de la configuración definitiva de la plantilla. Mientras tanto, los amistosos sirven de poco. No son más que entrenamientos con rival de los que no se pueden extraer conclusiones. En general, está siendo un Dépor poco vistoso en estos primeros test de preparación, un conjunto más bien gris y con pocos destellos. Koné y Galán fueron los más entonados el miércoles en Pasarón, donde los fabrilistas volvieron a dinamizar al equipo coruñés en la recta final. Las pinceladas de los jóvenes que están a las órdenes de Juan Antonio Anquela colorean un verano de momento oscuro para el Dépor. Gandoy, que en Viveiro supo mover al equipo en la segunda parte frente al Racing de Ferrol, y David Sánchez, quien el miércoles casi culmina en gol una gran acción personal contra el Pontevedra, son dos de los nombres propios que ilusionan, pero hay más. Pedro Sánchez, uno de los veteranos del Dépor, destaca el desparpajo y las ganas de los fabrilistas, a los que dedica un emotivo "chapó". "Me gusta lo que veo, lo que tengo alrededor. Son chavales que vienen con mucha hambre", explica.

Tanto es así, que ve en ellos algo distinto y especial. "Llevo muchísimas pretemporadas y llevaba tiempo sin ver a unos jugadores del filial en el primer equipo con esa hambre. Son un ejemplo", añade Pedro. Además de Gandoy y David Sánchez, también está teniendo protagonismo Mujaid, muy utilizado ante la escasez de efectivos para el centro de la defensa. Bourdal, Martí Vilà, Valín y Javi Sánchez son otras promesas con ganas de asomar la cabeza en el primer equipo. "Yo no regalo nada a nadie, pero si tienen que jugar, van a jugar. Los voy a tratar igual que a cualquiera de la plantilla", promete Anquela, encantado de tener a tantos jóvnnes a diario bajo su mando: "No me estorban para nada. Todo lo contrario. Es un placer trabajar con los chavales".

El tiempo dirá si alguno o varios de ellos tienen nivel suficiente para llegar al primer equipo. De momento, tratan de aprovechar al máximo estas semanas de trabajo con los profesionales para mejorar. A Pedro Sánchez le encantaría que alguno pudiera tener hueco ya en el Dépor: "Ojalá, ¿por qué no?, puedan tener esa oportunidad durante el año o ahora, no lo sé. Lo más importante es que quieren y tienen ganas de aprender". En cualquier caso, el atacante opta por la prudencia en su análisis del futuro de los fabrilistas. "Hay que ser honesto. Con 20 o 21 años es difícil saber todo. Para eso estamos alrededor los compañeros y el cuerpo técnico, para llevarles por el mejor camino posible. Ojalá puedan dejarse guiar para crecer", añade el veterano futbolista del Deportivo.