La cuenta atrás para el estreno liguero del Deportivo avanza con muchos asuntos todavía pendientes de solución que condicionan el día a día de Juan Antonio Anquela en Abegondo. El técnico andaluz lamentó la semana pasada el hándicap que supone para él no conocer con exactitud cuáles serán los jugadores con los que trabajará durante toda la temporada. "Vamos a ir a una guerra muy grande y me gustaría saber cuanto antes cuáles son mis soldados, pero esto funciona así y no le vamos a dar ni una vuelta más. Yo no voy a poner ninguna excusa jamás. Esto toca así, pues así se lidia", analizó Anquela, reacio todavía a profundizar sobre cuál será su propuesta futbolística. Dependerá, según él, del grupo definitivo que tenga para pelear por el objetivo del ascenso. Adaptará su modelo a los jugadores, y no al revés, aunque partiendo de la base de que "el que no corra, no tiene opción". Es un Dépor aún por descubrir, al que le quedan dos amistosos más antes de que llegue la hora de la verdad con el estreno liguero, el domingo 18 frente al Oviedo en Riazor.

A menos de dos semanas de ese debut, el equipo coruñés afrontará en los próximos días los últimos test de preparación para cerrar unos encuentros veraniegos en los que, hasta ahora, ha ofrecido una imagen más bien gris, con muy pocos destellos. Koné y Borja Galán son dos de los nombres propios ilusionantes del verano blanquiazul, iluminado también por los chispazos de los fabrilistas que están haciendo la pretemporada con el Dépor. El miércoles el conjunto blanquiazul se desplazará al campo de La Veigona (Luarca) para disputar un amistoso contra el Unionistas de Salamanca y el sábado llegará la gran cita del verano con el Teresa Herrera en Riazor ante un rival de Primera: el Betis.

Nolaskoain jugó con el Athletic

El lateral izquierdo Luis Ruiz, quien estaba sin equipo tras militar las últimas dos campañas en el Lugo, y el polivalente Peru Nolaskoain, que ayer en El Sardinero jugó de central la última media hora del Racing-Athletic (2-1), ultiman sus incorporaciones al Deportivo. En sentido contrario, el de salida, siguen en el escaparate jugadores como Fede Cartabia, Christian Santos, Diego Rolan y Gerard Valentín. Pasado del club ya son Juanfran Moreno y Pedro Mosquera „en el Alanyaspor turco y el Huesca, respectivamente„ y Róber Pier tiene muchas papeletas para desvincularse pronto del Dépor, con el que le queda un año de contrato.