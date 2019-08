Carmelo justifica el despido de Mosquera para velar por "el futuro del Dépor"

Carmelo Del Pozo explicó esta mañana los motivos del despido de Pedro Mosquera aunque no quiso precisar cuánto le costará al Dépor la resolución del contrato en una caso que finalmente podría acabar en los tribunales si las partes no llegan a un acuerdo. Según defendió el director deportivo, se trata de una decisión para velar por "el futuro del Dépor", en una situación económica delicada tras el ascenso frustrado. "Por eso esta decisión tan importante. Si no, no se toma esta decisión", argumentó.

"Hay una situación económica muy importante del club y un contrato muy muy muy importante (de Mosquera). Hay que tomar una decisión sobre ese contrato, a presente y a futuro. No me arreglo el problema hoy, y ya veremos, y el que venga que se coma los marrones. Yo arreglo el problema para el futuro del Dépor, no para el presente. No soy egoísta. Pienso mucho en el Dépor, más de lo que la gente cree", zanjó visiblemente molesto.

Sobre la inminente llegada de Peru Nolaskoain, agradece el comportamiento del futbolista, con el que el acuerdo es total, y también del Athletic, con el que se negocia la cesión. "El Athletic es un club señor, caballero, y en ese proceso estamos. En los próximos días veremos sino puede aparecer esa posibilidad. El chaval ha dado un paso muy importante a nuestro favor", explicó Carmelo, que se reunió con el joven en Santander el pasado domingo con motivo del Racing-Athletic: "Pude hablar con el chico. La sintonía es total con el chaval. Hay que esperar el momento para acometer la operación".

También informó de que hay una negociación en marcha para la salida de Róber al Levante. Fede Cartabia y Diego Rolan están en el escaparate para encontrar destino, pero "concreto no hay nada". "Hay opciones de jugadores de varias posibilidades, y en eso estamos", indicó. Preguntado por el posible interés del Trabzonspor turco en Rolan, dijo que "de momento, concreto no hay nada".

Tras presentar a Luis Ruiz, competencia de Diego Caballo en el lateral izquierdo, Carmelo señaló que todavía puede haber "novedades en todos los puestos de la plantilla", incluido ese, y descarta la posibilidad de que en la plantilla definitiva pueda haber tres laterales zurdos: "No lo contemplo".