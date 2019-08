El Dépor pega un estirón

El Dépor de Anquela quiere dar la talla tras las salidas de futbolistas espigados como los centrales Pablo Marí y Domingos Duarte, el pivote Pedro Mosquera o el delantero Carlos Fernández. Las llegadas de Luis Ruiz, por encima del metro y ochenta centímetros, y sobre todo la inminente de Peru Nolaskoain, pendiente de cerrar el acuerdo entre clubes, devuelven altura al equipo coruñés. El vasco casi marca de cabeza con el Athletic el pasado domingo en el amistoso frente al Racing de Santander disputado en El Sardinero. Domina el juego aéreo y puede actuar tanto en el eje de la defensa como en el centro del campo. Desde su entorno aseguran que el joven sigue a la espera de que el Athletic y el Deportivo cierren un acuerdo para viajar a A Coruña e incorporarse a los entrenamientos en Abegondo, donde ayer fue novedad Luis Ruiz.

El lateral zurdo completó la primera sesión de trabajo junto a sus nuevos compañeros y hoy, tras el ensayo matinal, será presentado en la ciudad deportiva con la camiseta blanquiazul. Con sus 181 centímetros, cinco menos que Nolaskoain, también va bien de cabeza. Ambos son jugadores físicamente poderosos, el andaluz con potencia para subir y bajar la banda una y otra vez, y el vasco con capacidad para llegar de área a área cuando actúa de centrocampista. Más músculo para un equipo que, de la mano de Anquela, tratará de ser muy intenso y eficaz en el cuerpo a cuerpo para incomodar a todos sus rivales.

A ese estilo más áspero se refirió ayer Vicente Gómez, un futbolista creativo que intenta adaptarse al nuevo sello de este Dépor "mucho más aguerrido" que el del pasado curso. "Es un poco pronto porque todavía no está configurada al cien por cien la plantilla por temas de salidas y entradas, pero a día de hoy veo que es un equipo mucho más aguerrido, más luchador y quizá buscando ser más competitivos y parecidos a lo que es la Segunda División „argumenta el grancanario„. Lo más importante es la idea de ser seguros atrás, ser un equipo jodido para los rivales y tomar la iniciativa en cuanto ir a apretar y ser incómodos".

Vicente y su "partido de mierda"

El exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas fue muy autocrítico al analizar su rendimiento en el último encuentro de la pasada temporada, el de la derrota en Palma (3-0) con la que el Dépor perdió un billete a Primera División que ya acariciaba. "Soy claro, el partido que hice fue una mierda. Es la realidad y no es que me sintiera señalado, sino que soy consciente de que el nivel que di no fue ni el que venía dando hasta el momento ni el que tocaba para ese día, así que sé que por ahí el equipo salió perdiendo con lo que estaba haciendo cuando estaba entrando en los partidos de play off", resumió el isleño, uno de los pocos jugadores de campo de la actual plantilla blanquiazul que superan el metro y ochenta centímetros.