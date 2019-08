Luis Ruiz: "Voy a dejar la vida por el Dépor"

El lateral izquierdo Luis Ruiz, presentado esta mañana en Abegondo con la camiseta del Deportivo, promete "darlo todo" por su nuevo equipo. "Quiero dar las gracias a Carmelo (Del Pozo), al club y al presidente por esta oportunidad buena para mí. Voy a dejar la vida por el club", señaló.

El director deportivo contactó con él "a principios o mediados de julio" y, aunque tenía "otras operaciones abiertas" tras finalizar su etapa en el Lugo, "cuando me llamó Carmelo no me lo pensé y arriesgué para venir aquí".

"Cuando te llama el Deportivo pocas cosas se pueden pensar. Voy a aprovechar la oportunidad. Voy a dar todo por este club. Tengo mucha ilusión y hambre", añadió el lateral andaluz, que firma por una temporada más otra segunda opcional en función de que juegue un determinado número de partidos. Ni él ni Carmelo del Pozo quisieron precisar cuántos, aunque según el director deportivo es un número "alto".