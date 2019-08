El ascenso tiene un precio

El Deportivo inicia la semana del arranque liguero con una plantilla todavía en construcción y con importantes incógnitas por resolver. Habrá más altas que las ocho ya conocidas „Lampropoulos, Gaku, Galán, Aketxe, Koke Vegas, Koné, Luis Ruiz y Nolaskoain„ porque el club cuenta con que algunos de los jugadores actualmente en nómina no continúen y sigan los pasos de Juanfran Moreno, Pedro Mosquera o Gerard Valentín, quienes cruzaron la puerta de salida mediante diferentes fórmulas. Mientras espera al 2 de septiembre para comprobar cuál es su grupo definitivo, Juan Antonio Anquela trabaja con lo que tiene, consciente de que la situación no es cómoda, pero sí es mejor que la de algunos de sus rivales directos por el ascenso.

Con esa misma meta parten un puñado de equipos que se han movido y siguen moviéndose en un mercado de fichajes al que aún le quedan tres semanas. Los a priori principales candidatos al ascenso se han reforzado considerablemente en su intento de dar el salto a la elite.

El Oviedo llega a Riazor con seis refuerzos. Valiente e importante apuesta por la cantera del conjunto ovetense, que visitará Riazor el domingo a las 18.00 horas en la primera jornada del campeonato. Seis rostros nuevos, entre los que se encuentran el exdeportivista Alejandro Arribas, el extremo Marcos Sangalli o el delantero Alfredo Ortuño, y otras seis jóvenes novedades para la plantilla carbayona: Lolo González, Edu Cortina, Steven Prieto, Ugarte, Lucas y Borja suben del filial, el Vetusta, al primer equipo en una apuesta que podría sacarlos del elenco de equipos candidatos a, por lo menos, disputar el play off de ascenso.

El Albacete de Ramis, con nueve altas. El conjunto manchego disputaba la pasada campaña la fase de ascenso cayendo ante el Mallorca en las semifinales del play off. Este campaña, han sumado nueve caras nuevas a su proyecto, a las que hay que añadir la opción de compra del albanés Rei Manaj y la renovación de Roman Zozulya (que acababa contrato), ambos fundamentales en el ataque del conjunto que seguirá dirigiendo, una campaña más, el exjugador del Deportivo Luis Miguel Ramis. Al Albacete llegan nombres como el francés Karim Azamoum, el lateral Alberto Benito, el delantero Álvaro Jiménez y el portero brasileño Gabriel Brazao, entre otros.

El Cádiz, a hombros de Jurado. Hasta ocho incorporaciones ha hecho en lo que va de mercado el equipo que dirige Álvaro Cervera. De ellas, la más rimbombante es la de José Manuel Jurado. El centrocampista sanluqueño jugará por vez primera en el conjunto amarillo tras su paso por el fútbol chino. Junto a él llega un central experimentado como Juan Cala y otro zaguero, Fali, que ya disputó los últimos partidos de la pasada campaña y sobre el que el Cádiz ha ejercido la opción de compra al Nàstic de Tarragona. Isaac Carcelén y Carlos Akapo son refuerzos para las bandas y, para el ataque llega Caye Quintana, máximo artillero en el Recreativo de Huelva con 16 tantos en la pasada temporada. El austriaco Rhyner y el francés Bodiger son los únicos fichajes foráneos para un conjunto que, una vez más, será candidato a todo pese al discurso interno de su vestuario, siempre cauto en el primer tramo liguero.

Revolución total en el Girona. El conjunto catalán, recién descendido, ha renovado su plantilla con 14 nuevos jugadores, muchos de ellos con mucha experiencia en Segunda División. Llega Juan Carlos, portero titular del Lugo las dos últimas campañas; Marc Gual, cedido por el Sevilla pero jugando en el Zaragoza el último año o el senegalés Pape Diamanka, hasta ahora en el Numancia. A ellos se unen el regreso del canario Jairo, habilidoso extremo cedido al Cádiz y de Pablo Maffeo, que iniciará en esta campaña 2019-20 una segunda etapa en el conjunto catalán, bajo las órdenes de Juan Carlos Unzué.

El Huesca mezcla jóvenes y veteranos. Otro de los equipos descendidos de LaLiga Santander, el Huesca, ha incorporado nueve nombres mezcla de juventud y veteranía. Muestra de la segunda son las llegadas de Mikel Rico o Pedro López, con sobrada experiencia en Primera, y el coruñés Pedro Mosquera, despedido del Deportivo tras cuatro años para jugar en El Alcoraz, al que regresa Eugeni Valderrama, importante en el Albacete que peleó por el ascenso en la campaña pasada. Raba y Miguelón, cedidos por el Villarreal, el joven delantero traspasado del Atlético de Madrid Joaquín y Seoane, producto de La Fábrica del Real Madrid, también estarán a las órdenes de Míchel Sánchez junto a otro coruñés y exdeportivista, Juan Carlos Real.

Situación muy delicada en Málaga. El equipo de la Costa del Sol es el único de los principales candidatos al ascenso que solo firmó a un futbolista: Shinji Okazaki. El japonés es la única novedad de la primera plantilla que dirige el exdeportivista Víctor Sánchez del Amo. Todo porque LaLiga prohíbe al conjunto andaluz, junto a Granada y Las Palmas, inscribir jugadores por incumplir el juego limpio financiero que marca la patronal del fútbol español. Necesita dar salida a varios hombres para liberar masa salarial y así poder formalizar inscripciones.

Las Palmas, con los justos. Más crítica aún es la situación en Las Palmas, donde el extécnico deportivista Pepe Mel solo tiene actualmente a 17 jugadores con ficha profesional del primer equipo. El madrileño se mostró resignado tras el último partido de la pretemporada. Cuestionado por el aterrizaje de Jonathan Viera desde el Beijing Guoan, prácticamente cerrado, Mel fue claro. "De Jonathan Viera yo no hablo. Son cosas a las que no puedo responder. Si no hemos inscrito a Drolé, ¿cómo vamos a inscribir a Jonathan Viera o a Lionel Messi? Vamos a solucionar nuestros problemas y ya hablaremos de los fichajes. Si tengo aquí a jugadores que no puedo inscribir...", sentenció el técnico de la UD Las Palmas. Los lamentos de Mel están argumentados: "Kirian no se puede inscribir, Álex Suárez tampoco, Drolé tampoco... Primero habrá que hacer eso. En una semana empieza LaLiga. A día de hoy tenemos 17 fichas inscritas y obviamente no podemos competir así".

Pocas novedades en el Rayo Vallecano. Paco Jémez, otro exdeportivista en los banquillos de Segunda, no pudo obrar el milagro de la permanencia de la pasada campaña y este año intentará, ya desde el inicio, devolver a los de Vallecas a la elite del fútbol español. Y lo hará con pocos rostros nuevos, ya que además de la opción de compra ejercida sobre el lateral peruano Advíncula, al Rayo solo llegan el veterano delantero argentino Piovaccari, el defensa también argentino pero con pasaporte montenegrino Esteban Saveljich, el atacante cordobés Andrés Martín y el centrocampista Óscar Valentín, que regresa a casa (se formó en la cantera vallecana) libre del otro Rayo madrileño, el de Majadahonda.

El Sporting, con Javi Fuego y Borja López. El otro conjunto asturiano de LaLiga SmartBank continuará estando dirigido por José Alberto López, que se hizo cargo del primer equipo ya iniciada la pasada campaña. El delantero Álvaro Vázquez, Marc Valiente, Unai Medina, los regresos de Javi Fuego, el exdeportivista Borja López y Manu García o la opción de compra ejercida sobre el onubense Aitor García, que ya jugó en el Sporting de Gijón en el último tramo liguero de la campaña 2018-19, son los nombres más destacados en una lista que no llega a la decena.

Ilusiones renovadas en el Zaragoza. La pasada temporada fue un calvario para el conjunto zaragocista que, lejos de luchar por subir, tuvo que recurrir a Víctor Fernández, también con pasado en Riazor, para amarrar la permanencia. Esta campaña presenta siete caras nuevas por el momento, para sumarse a un bloque que lleva varias campañas sin alterarse en muchas de sus piezas. Son refuerzos para la delantera el ghanés Raphael Dwamena, cedido por el Levante; el colombiano Luis Javier Suárez, que llega también cedido del Watford; y el japonés Shinji Kagawa, rutilante traspaso desde el Borussia Dortmund. Además, ha conseguido retener al canterano Alberto Soro, que fichado por el Madrid jugará cedido en el conjunto de La Romareda esta temporada. El defensa Carlos Vigaray y el Pichu Atienza, procedentes del Alavés y del Numancia, respectivamente, intentarán volver a ilusionar a la afición maña con un posible ascenso. De momento, los más de 22.000 abonados que ya suma el Zaragoza, parecen ilusionados.