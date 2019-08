Cortina apunta al once en Riazor

Edu Cortina (Oviedo, 1996) puede cumplir un sueño en cuatro días. El centrocampista ovetense, que promocionó desde el Vetusta esta campaña, apunta a ser titular en Riazor el domingo (18.00 horas) ante el Deportivo. Sería la primera vez que partiese de inicio con el primer equipo azul „debutó el año pasado„ tras varios intentos frustrados.

Y es que en la relación de Cortina con el Oviedo destacan los infortunios. Hay varios capítulos. Agosto de 2017. Primer año de Anquela al frente de la nave y el Oviedo, plagado de bajas, se prepara para recibir al Rayo Vallecano en el Tartiere. La posibilidad de que Cortina, que se entrena con el primer equipo, salga de inicio ronda toda la semana en la cabeza del actual entrenador del Dépor, entonces al frente del conjunto asturiano. Finalmente, el elegido es Rocha, que acompaña a Folch en la medular y Cortina sigue en el Vetusta. Pasan tres semanas y el Oviedo se prepara para afrontar el primer derbi ante el Sporting en El Molinón. El problema de las bajas sigue ahí, con el centro del campo en cuadro. Antes, entre semana, hay un partido de Copa ante el Numancia en el Tartiere.

El plan de Anquela es que Cortina se pruebe en ese encuentro y que vaya convocado al partido de El Molinón. Pero en el calentamiento ante los sorianos, el ovetense sufrió una luxación en el hombro izquierdo que trastocó todos los planes.

Semanas después, mientras se recupera de la dolencia, en el gimnasio, se lesiona del otro hombro, el derecho, esta vez de menor gravedad. Pero entre una lesión y otra pasa un mes en el dique seco. Ese último percance fue justo antes del encuentro del Oviedo en Tarragona, el 11 de noviembre ante el Nàstic, en pleno tramo final de su recuperación. Anquela pensaba en él para ir citado en el Nou Estadi (el Oviedo ganó 1-2 ese encuentro).

El equipo azul, además, coge velocidad de crucero precisamente en ese tramo. Anquela encuentra su once tipo y Cortina se queda definitivamente en el filial. El Vetusta, con Javi Rozada, logró el ascenso a Segunda B esa temporada con Cortina como titular indiscutible.

En la campaña siguiente, la 2017-2018, el centrocampista comienza la pretemporada con los mayores. Completa varios amistosos de verano, pero la competencia en el centro del campo ha crecido: Javi Muñoz, Tejera y Boateng llegan para arropar a Folch. El ovetense espera su momento, que llega en septiembre, en la eliminación copera ante el Mallorca en el estadio de Son Moix (1-0). Completa más de una hora de encuentro sustituyendo a Tejera, lesionado en el primer tiempo. Cinco días después debuta por fin en el campeonato de Liga, ante el Lugo en el Anxo Carro, en una victoria azul muy convincente (0-2). Pero, desde ese encuentro, ninguna participación.

Deja, además, de ser un habitual en los entrenamientos del primer equipo. Anquela no le recluta hasta el último tramo de Liga. El técnico pregunta por él a la dirección deportiva días antes de recibir al Dépor con el centro del campo en cuadro. El problema es que Cortina cumple ciclo de tarjetas con el filial y no está disponible. El elegido finalmente es Jimmy, que desde ese partido, la jornada 32, no se cayó del once hasta la última jornada ante Osasuna. Ahora el que arrastra acumulación de amarillas es Jimmy (finalmente no podrá jugar) y Cortina es el que podría ocupar su puesto en Riazor. Si nada cambia en los planes de Egea el canterano jugará de inicio. A la tercera iría la vencida.

Problemas en los laterales

El Oviedo, tras el descanso de ayer, regresa esta mañana al trabajo en El Requexón. Uno de los focos de atención estará en los laterales derechos azules. Lucas, con problemas físicos en las últimas semanas, ya se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros en los ejercicios, pero se quedó al margen en el amistoso ante el Alavés. Su estado físico es clave, ya que Nieto, el otro lateral junto con Diegui, tampoco disputó un solo minuto y no parece en condiciones de jugar en Riazor. En estos momentos el canterano de Villaviciosa, que podría salir del club, es el único lateral diestro que está en perfectas condiciones antes del inicio de Liga.