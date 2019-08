Peru Nolaskoain viene para ascender, para devolver al equipo "a la categoría que merece", dijo ayer en la sala de prensa de Abegondo tras realizar la foto oficial de presentación al lado de Carmelo del Pozo. Fede Cartabía se marcha para dejar sitio a otros futbolistas que ayuden en ese objetivo „Longo puede ser el primero„, que es recuperar una plaza en Primera . Movimientos esperados que no van a ser los únicos, porque falta mucho tiempo para el cierre del mercado de fichajes „será el 2 de septiembre„ aunque habrá más salidas y, por consiguiente, también más llegadas.

El futbolista vasco llega para reforzar especialmente el centro del campo aunque también puede actuar en el eje de la zaga, como él mismo reconoció ayer en Abegondo. Es una apuesta clara de Del Pozo, el director deportivo, "me dio una buena brasa" durante todo el verano, reconoció el futbolista. Fue una forma de convencerlo para que aceptase jugar cedido en el equipo coruñés, ya que no tenía plaza en el primer conjunto del Athletic. "Me he sentido querido desde el primer momento', señaló sobre el interés de los técnicos deportivistas. Y sabe a dónde viene y sabe cuál es el objetivo. "Desde el primer momento, desde que salió el interés del Deportivo, tenía claro que quería venir aquí", destacó.

Nolaskoain tiene futuro en el Athletic, pero sabe que tendrá que formarse, por lo menos esta temporada, lejos de San Mamés. El Deportivo lo quiere para jugar en la medular, aunque también puede hacerlo en el centro de la zaga. "Toda mi vida he jugado en el centro del campo", hasta que la pasada temporada actuó en la defensa con el primer equipo. "Es positivo poder alternar" el hecho de jugar en dos demarcaciones.

Salidas

Mientras Peru trabaja ya como futbolista blanquiazul, Fede Cartavia lo hizo ayer al margen del grupo „se ejercitó en el gimnasio, según el club„. Su marcha a Dubai es algo anunciado, pero todavía no confirmado oficialmente. Ya en la pasada temporada decidió quedarse con una rebaja sustancial del sueldo y se quedó porque era una referencia en el equipo blanquiazul. Se quedó a pesar de que los técnicos consideraban que lo mejor hubiese sido una salida. Sin embargo, era el futbolista emblema para alcanzar el ansiado ascenso, o así lo entendían los dirigentes, por eso continuó una temporada más, también por el esfuerzo económico que hizo el propio futbolista argentino. Pero su rendimiento y el coste de su ficha, que no es de las más elevadas, llevó al momento de la salida aunque sea en calidad de cedido.

Y también ayer se supo que Róber seguirá en el Levante, tras un traspaso. Una operación rentable ya que el defensa quiere vivir en Valencia y la lesión lo mantendrá de baja hasta principios de año. En junio quedaría libre. Un traspaso, por muy poco que sea y asegurarse un porcentaje de una futura transferencia no parece malo.