Los despachos antes que el fútbol

El Deportivo se estrenará en la Liga dentro de dos días contra el Oviedo en Riazor (18.00 horas) pero este inicio de la competición es lo menos importante en estos instantes. Lo que de verdad importa parece que es lo que sucede en los despachos; interesa saber quién se marchará más allá de Fede Cartabia y Diego Rolan, pero sobre todo interesa conocer quién vendrá para reforzar a la primera plantilla blanquiazul en este nuevo intento de ascender a Primera División.

Que Fede se marcha no es ninguna novedad, ayer fue el segundo día en el que no salió al césped de Abegondo, de hecho ayer ni se acercó a la ciudad deportiva; tampoco que el club pretende colocar a Rolan. La marcha del argentino propiciará la incorporación del italiano Longo. ¿Cuándo? Es la incógnita, pero es obvio que para la primera jornada no estará disponible. Quien más llegará depende de la fecha de la salida de Rolan. Esto es una constante en el fútbol español, no solo en el Deportivo. Todos los clubes, incluso los más poderosos de Primera División, se encuentran en una tesitura similar aunque eso sí con las plantillas mucho más formadas debido a su potencial económico.

Esto no es algo nuevo, que el cierre de mercado se produzca dos semanas después del inicio de la competición oficial es ya un clásico en España, es un absurdo. Sin ir mucho más atrás, en 2013 con el Deportivo también en Segunda tras su segundo descenso consecutivo, Fernando Vázquez viajó a Las Palmas con una plantilla todavía por configurar y con futbolistas procedentes del Fabril. Habían vencido los blanquiazules con un solitario gol de Pablo Insua. Aquel partido lo disputó Bruno Gama, que ya estaba traspasado al Dnipro de Ucrania „equipo del que regresaría tres temporadas después„.

Se marchó Bruno, un básico para Vázquez, pero llegaron otros y el Deportivo ascendió. Ese agosto Fernando Vázquez no sabía todavía con qué jugadores iba a contar, lo mismo que le sucede ahora a Juan Antonio Anquela. Sabe lo que está trabajando la dirección deportiva pero no puede saber el andaluz de que futbolistas dispondrá más allá del 2 de septiembre. Por eso, el de Rolan podría ser un caso muy similar al de Bruno Gama hace seis años, pues el atacante uruguayo está en la rampa de salida pero está también en condiciones de jugar a pesar de que solo disputó el primer amistoso de pretemporada, frente al Fabril en Abegondo, pero la necesidad obliga y es posible que los técnicos decidan echar mano del charrúa aún sabiendo que su futuro está lejos de Riazor. Puede ser una buena despedida eso de ayudar al equipo al que pertenece desde hace tres temporadas, al tiempo que el futbolista expone en el mercado cuáles son sus condiciones futbolísticas.

Son las dos salidas más inminentes, Cartabia y Rolan, pero uno todavía puede estrenarse y ofrecer un último „sería el primero„ acto de servicio como deportivista. Para la segunda jornada ya se esperan más novedades, la primera tendría que ser la del atacante italiano Longo, que llegaría cedido por el Inter. Pero el Deportivo todavía necesita algo más para ser un candidato real al ascenso a Primera.