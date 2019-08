Pedro Sánchez, a disposición de Anquela el domingo

El Consejo Superior de Deportes (CSD) confirmó que la Federación Española de Fútbol (RFEF) puede utilizar la vía de la revocación para retirar las sanciones a los jugadores sancionados por acumulación de amonestaciones la temporada pasada y que puedan jugar el primer partido de Liga. Uno de los beneficiados por esta decisión es el deportivista Pedro Sánchez, que estará a disposición de Anquela para el duelo de este domingo.

El CSD respondió así a la consulta hecha con carácter de urgencia desde la RFEF sobre la legalidad de que su presidente, Luis Rubiales, concediese esta medida que puede beneficiar además a los jugadores del Valencia Parejo y Gayá, el madridista Carvajal, Llorente y Elustondo de la Real Sociedad y Maksimovic del Getafe, que arrastraban sanción de la temporada pasada.

En un comunicado el CSD explicó que ha trasladado a la RFEF que de acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pueden revocar actos de gravamen desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción y cuando tal revocación no constituya una dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público u ordenamiento jurídico.

El CSD también indicó a la RFEF que, en cumplimiento de la legalidad, estos actos de gravamen han de ser revocados por el órgano que los dictó, que debe ser quien valore si se dan las circunstancias y requisitos que establece la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La RFEF elevó ayer su consulta al CSD sobre la viabilidad y legalidad de adoptar esta medida de indulto, después de que el organismo no haya resuelto aún la petición de ésta para modificar su Reglamento/Estatuto, con cambios en el artículo del código disciplinario referido a la acumulación de amonestaciones, a la espera de recibir los informes pertinentes para trasladarlos a su Comisión Directiva.