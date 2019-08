Anquela carga al Dépor de valentía

El Oviedo morderá mañana mucho más que el Betis el pasado fin de semana en el Teresa Herrera. Era un rival de Primera y el Dépor lo superó con total justicia, pero Juan Antonio Anquela advierte de que la dificultad frente a su exequipo será mucho mayor porque ya habrá puntos en juego. Llega la hora de la verdad, el inicio del campeonato, y el técnico blanquiazul quiere cargar al Dépor de valentía, por lo menos en cuanto a la propuesta. "Lo que se le pide a un equipo es que dispute cada partido con la intención de ganar. Vamos a salir a ganar desde el primer segundo „promete„ y si tenemos la fortuna y acierto necesarios, lo conseguiremos. Si no, a seguir trabajando porque no queda otra en Segunda. Aquí no se regala absolutamente nada".

El jienense considera que el duelo del Teresa Herrera, el último antes de afrontar el inicio del campeonato, no sirve de referencia para extraer conclusiones definitivas: "Ese test no es fiable. Jugar contra un Primera siempre es más fácil". Conoce bien al Oviedo, su último equipo antes de dirigir al Deportivo, y sabe que no pondrá sencillas las cosas en Riazor. "Sé muy bien el equipo que me voy a encontrar y fácil no va a ser", avanza el andaluz, que tiene claro lo que le pide al Dépor mañana: "Ser equilibrado, llevar el peso y apretar arriba. Ojalá podamos hacerlo".

Para Anquela será "especial" enfrentarse al Oviedo, un club al que se siente "eternamente agradecido" tras su etapa en el Carlos Tartiere. "Es evidente que es especial. Para mí siempre es un placer y una alegría", comentó el técnico sobre su inminente reencuentro con el conjunto asturiano. Espera lo mejor de sus jugadores en la jornada inaugural y ve al Dépor "bien" y preparado para encarar con garantías el inicio de la temporada oficial. "Estoy muy contento con mis chavales. Estoy a muerte con ellos desde el primer día", añadió el andaluz tras la sesión de ayer en Riazor.

Nolaskoain, "preparado"

Peru Nolaskoain se incorporó esta semana a los entrenamientos con el Deportivo después de haber hecho la pretemporada con el Athletic. "Está para jugar perfectamente, preparado para saltar al campo. Otra cosa es que lo pongamos o no", explicó Anquela. El joven puede jugar tanto de central como de pivote y el técnico celebra que sea "versátil" porque eso le permitirá utilizarlo "un día de una cosa y otro de otra". "Es un buen central y jugó mucho tiempo de pivote. Seguro que nos ayudará", concluyó sobre el vasco.