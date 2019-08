Longo llega para asentarse

Samuele Longo fue el último en llegar al Deportivo, aunque posiblemente habrá dos incorporaciones más, y el italiano no viene de paso, por lo que dijo en el acto de su presentación, pues busca asentarse tras muchos años dando vueltas y ahora quiere estabilidad: "Llevo varios años diciendo que me gustaría tener más continuidad y aquí hay más posibilidades de que sea así". Fueron sus palabras ayer en la sala de prensa de Abegondo, tras ser presentado sobre el césped de la ciudad deportiva.

Fue el acto oficial de su presentación, algo que se produjo tres días después de su estreno en partido de competición con la camiseta del Deportivo, pues debutó el pasado domingo frente al Oviedo al sustituir en el minuto 79 a Borja Valle. El italiano tuvo la oportunidad de venir al Deportivo el año pasado, pero quería jugar en Primera y lo hizo en el Huesca, aunque sin el éxito que esperaba. En enero también estuvo a punto de venir; sin embargo, "no se dieron las circunstancias" y ahora tenía claro que era la ocasión definitiva, sabía desde el principio que jugaría en el Deportivo. "Se lo dije a Carmelo (Del Pozo) y a mis agentes", aseguró el futbolista. "El año pasado estuvimos pensándolo, pero fui cabezón porque quería jugar en Primera" y fichó por el Huesca. Ahora la idea era otra: "Lo que más me apetecía era venir aquí". Incluso en enero pasado "tampoco pudo ser por cosas que pasaron. Ahora en verano se dio esta posibilidad y no dudé ni un segundo", aseveró.

Siete años

Longo llegó a la competición española hace siete años, en la que se incorporó en 2012-13 para jugar con el Espanyol, después se fue al Girona, al Tenerife y al Huesca, con el Hellas Verona, Cagliari y Frosinone por el medio. "Hace siete años que vine a España y cambiando de club cada año vas cogiendo cosas buenas y te quedas con algo que te guste más. Seguramente he crecido. También como persona he mejorado. Antes era mucho más nervioso si no jugaba un partido, si no marcaba. Ahora he madurado y eso se nota en el campo", dijo con confianza.

Con Koné, Christian Santos y el propio Longo la delantera está cerrada, solo falta certificar la salida de Diego Rolan, el atacante uruguayo que está en la rampa de salida desde el principio. De hecho solo jugó un partido con la camiseta blanquiazul, un amistoso contra el Fabril en la pretemporada. Contra el Oviedo estuvo en la lista inicial pero fue uno de los descartes, ya que en el club no lo ven como integrante de la plantilla, aunque las ofertas que llegan por el charrúa no satisfacen a la dirección técnica y su marcha le abriría la puerta a dos refuerzos más. "En función de la salida económica, pueden venir uno o dos jugadores más", explicó Carmelo del Pozo. Aunque también afirmó que las propuestas que recibieron "no llenan" las pretensiones del club blanquiazul.