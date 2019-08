La comuna exdeportivista del Huesca aumentó esta semana con el retorno de Pablo Insua. El central ya había jugado de azulgrana, al igual que su amigo Juan Carlos Real. Juntos destacaron en el Fabril y llegaron al primer equipo del Deportivo para acabar celebrando un ascenso a Primera en 2014 a las órdenes de Fernando Vázquez. Ahora buscan volver de nuevo a la máxima categoría con el conjunto oscense, donde comparten vestuario con otros dos exblanquiazules: Luisinho Correia, partícipe también del último ascenso coruñés; y Pedro Mosquera, fichado hace tres semanas tras ser despedido del Deportivo y que acaba de ser padre de una niña, Gabriela. "El vestuario es bueno y es abierto con los nuevos „relata Juan Carlos„. Es agradable tener gente que conoces o con la que compartes origen".

Insua ultima su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en febrero, en su anterior etapa en el Huesca, y no podrá jugar el domingo. Los otros tres exblanquiazules, en cambio, apuntan al once después de haber sido titulares en la victoria en la jornada inaugural en Las Palmas (0-1). Fuego amigo contra el Dépor, rival directo por el ascenso. "Ahora defiendo otros colores y la cabeza solo se centra en ganar el partido", asegura Luisinho, que defendió cinco campañas la camiseta coruñesa. "Fue muy importante empezar bien la Liga. Sabíamos que era un partido difícil, pero se supo sufrir cuando se tenía que sufrir, y ahora nos espera otro encuentro igual de difícil", añade el luso.

La del domingo será una cita muy emotiva para él, aunque no tanto como para su compañero Juan Carlos, coruñés y deportivista desde la cuna. "El Dépor es el equipo donde pasé media vida, mi casa", argumenta el mediapunta. Sabe que el club de su ciudad ha perdido músculo económico con respecto a la pasada campaña, pero ese hándicap le parece "muy relativo, y más en esta categoría". "Puede que pierda potencial económico, pero quizá dé la sensación de más equipo. Puede llegar a serlo y que con menos potencial haga un mejor equipo para la categoría", recalca el coruñés.

Su incidente con Luisinho durante un entrenamiento con el Dépor en 2014 es un episodio, según Juan Carlos, totalmente olvidado: "Son circunstancias del momento pero que no tienen repercusión en el futuro". Ahora todos empujan juntos para el Huesca, donde el mediapunta se ha encontrado "un buen vestuario". "Nos hemos integrado bien todos. Pedro [Mosquera] venía físicamente bien y se ha adaptado rápido a la idea. Insua ya conoce a la gente del año pasado y no necesita ese proceso de aclimatación. Luisinho también lleva un año aquí, es respetado en el vestuario, la gente está contenta con él y él también está contento".

Entre todos hay buena sintonía, aunque Juan Carlos no oculta su especial complicidad con el recién retornado Pablo Insua. "Es un buen amigo y un gran compañero. Jugamos juntos tanto en categorías inferiores como en el primer equipo del Dépor. Es quizá con el que tengo más relación", confiesa sobre su vínculo especial con el defensa arzuano.

Aspiraba a "jugar en Primera"

Juan Carlos pudo volver al club coruñés este verano, aunque inicialmente su "ilusión" era "jugar en Primera". Las semanas fueron pasando sin que se concretara ninguna opción de máxima categoría, ni española ni extranjera, y cuando se decantó por la propuesta del Huesca no manejaba ninguna oferta firme del Deportivo. "Por suerte tuve varias cosas donde elegir, pero cuando tomé la decisión de ir a Huesca no tuve que elegir la [oferta] del Deportivo porque no la tenía en ese momento, aunque eso no quiere decir que no hubiese conversaciones o no hubiese interés".

Con Álex Bergantiños como único canterano blanquiazul actualmente a las órdenes de Anquela y varios, como Juan Carlos, en las filas del Huesca, el primer equipo del Dépor sigue de espaldas a Abegondo. "Es la situación, lo que ha sido la política de cantera de estos últimos años „resume el exdeportivista„. No creo que haya ese proyecto de la gente de ahí, de que esté o de que vuelva, y ya está. Quizá en otro momento pueda ser, no por mi situación sino por la de muchos otros, pero no ha sido el momento ahora".