Tres 'leones' a la caza de un ascenso

Nadie ruge más que Anquela en Abegondo, donde retumban sus enérgicas arengas, pero leones auténticos solo hay tres: Eneko Bóveda, Ager Aketxe y Peru Nolaskoain. Crecieron en Lezama desde cachorros hasta llegar al primer equipo del Athletic Club de Bilbao, aunque en etapas diferentes por sus edades escalonadas. Bóveda, el mayor con 30 años, le lleva cinco a Aketxe y diez a Nolaskoain. Al capitán, superviviente de la plantilla del descenso, se unieron este verano otros dos leones, Ager y Peru, dispuestos a ayudar a devolver al equipo coruñés a Primera. Los tres participaron en el debut contra el Oviedo, con más protagonismo para Aketxe, autor del segundo de los tres goles. José Ángel Cuco Ziganda, que dirigió a los tres en su etapa rojiblanca, está convencido de que "van a aportar" en A Coruña. "Son gente fiable. Además de por su calidad o sus condiciones, para el grupo es gente que suma, que empuja y que entrena bien".

El técnico navarro tuvo a Bóveda en el primer equipo del Athletic, a Aketxe en el primer equipo y en el filial, y a Nolaskoain en el Bilbao Athletic. "Habéis cogido uno de cada clase, porque son muy diferentes los tres", resume Ziganda. "Uno es un defensa, otro es un centrocampista defensivo y otro un centrocampista más ofensivo. Físicamente son completamente distintos y de carácter también son diferentes, dentro de que los tres están bien educados deportivamente. Vienen de una academia de fútbol en la que se respetan mucho los valores de equipo y de grupo. Van a aportar lo que han aprendido desde pequeños", garantiza el extécnico del Athletic.

Eneko, "un ejemplo a seguir". Empieza su análisis por Eneko Bóveda, el más veterano, al que considera "un ejemplo a seguir". "Es el clásico jugador de equipo, con muchísima experiencia ya, y con la posibilidad de jugar de central y de lateral. Nunca te da un 9 pero nunca te da un 2, siempre te da un aprobado medio-alto", resume Ziganda, que destaca las cualidades humanas del defensa. "Es un capitán dentro del vestuario, un ejemplo a seguir a la hora de asumir todas las situaciones, cuando se gana y cuando se pierde. Es un jugador con mucho criterio personal, de los que no se ven en un campo de fútbol, tanto personal como deportivamente. Nunca te deja tirado. Siempre da la cara", recalca. Respetuoso y realista, pero también con carácter, como demostró ayer Eneko en la sala de prensa al referirse a la dificultad de la visita del domingo a El Alcoraz. "Nosotros no nos sentimos inferiores ni superiores al Huesca, juguemos en la jornada dos, 25 o 38", dijo el de Durango.

Ager, "una zurda exquisita". También a Ziganda le parece un "buen chico" Aketxe, quien "puede jugar en todas las posiciones de ataque, menos de delantero". "Puede actuar de interior, de centrocampista, de mediapunta, incluso en banda, pero siempre metiéndose por dentro. Tiene una zurda exquisita. Su mejor característica, evidentemente, es su golpeo, y luego cuando tiene el balón siempre trata de terminar las acciones. A veces se equivoca porque arriesga mucho, pero una cosa buena que tiene es que finaliza las acciones. Tiene mucho gol, seguro que dará goles y ya ha empezado así. Tiene gol y da pases de gol en estrategias. A veces en el juego no interviene, pero cuando lo hace, interviene para ser decisivo".

Peru, "gran capacidad física". Nolaskoain, el más joven, no tiene tanto gol como Aketxe, pero también es llegador. En el filial del Athletic Ziganda siempre lo utilizó en el centro del campo. "Es un centrocampista, reconvertido a central el año pasado, con muy buen juego aéreo y una gran capacidad física. Si juega en el centro del campo es capaz de recorrer muchos metros y llegar de área a área. Es un jugador más de trabajo, no quiere decir que no tenga calidad, pero destaca más por su trabajo, por ser jugador de equipo, de brega, y también por una cuota importante de llegada para acercarse a situaciones de gol. Con nosotros jugaba de centrocampista, lo poníamos de interior o de pivote. Se adapta bien. Tiene una gran capacidad para hacer esfuerzos y llegar a lugares del campo que, gracias a su físico, puede alcanzar".