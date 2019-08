Pablo Insua le desea "lo mejor al Deportivo a partir del domingo"

Las dos últimas incorporaciones de la SD Huesca, Rubén Yañez y Pablo Insua, se han mostrado este viernes ilusionados y optimistas en su presentación con el nuevo proyecto del conjunto altoaragonés, que no es otro que volver a Primera División. El defensa coruñés, forjado en las categorías inferiores del Deportivo, repite esta temporada con el Huesca con el que se mostró esperanzado e ilusionado con el equipo para esta nueva temporada. "Estoy feliz de estar otro año aquí. Vuelvo a estar en el Huesca por el trato que he recibido y por el proyecto tan importante que hay para esta nueva campaña", declaró ayer en rueda de prensa.

Insua aseguró que disponía de otras ofertas „incluso sonó su regreso a Riazor„ tenía otras ofertas para jugar, pero afirmó que lo mejor para él era el Huesca y que ya tiene "ganas de jugar", aunque tendrá todavía tendrá que esperar a causa de la lesión que sufrio la pasada temporada. "Fue una lástima cuando me lesioné el año pasado porque tanto yo como el equipo estábamos en un buen momento, pero hora solo queda centrarse en esta temporada", añaadió el exdeportivista.

Esta dolencia impedirá a Pablo Insua estar en el partido de mañana ante el Deportivo, en encuentro muy especial ya que fue el club en el que se formó y en que dio el salto al profesionalismo. "Es muy importante y especial para mí este partido", reconoció, pero también destacó que ante todo es un profesional que anhela el triunfo del Huesca, su actual equipo, aunque "a partir del domingo „el encuentro se disputará por la tarde„, le deseo que le vaya muy bien al Deportivo".

Por su parte, Rubén Yañez, nuevo portero del conjunto oscense que llega procedente del Getafe, agradeció al club aragonés la oportunidad que le da de poder jugar en un equipo que aspira a todo. "Estoy encantado de estar aquí y quiero darles las gracias por confiar en mí. Creo que es un proyecto bueno y sólido para todos", comentó. Rubén Yañez quiere triunfar con la SD Huesca: "hasta la fecha por diferentes circunstancias no he podido triunfar del todo, pero he aprendido y al final de cada año he ido sumando. Ahora quiero competir, jugar y sumar para el bien del equipo", aseveró el portero azulgrana.

Ayer el Huesca hizo oficial la incoporación de un nuevo futbolista, Josué Sá, un defensa de después de que el club azulgrana y el RSC Anderlecht hayan llegado a un acuerdo para la cesión hasta el final de temporada con opción de compra. El defensa portugués, cedido durante el último curso en el Kasimpasa SK de la primera categoría turca, se formó en las categorías inferiores del Sporting Clube de Portugal.