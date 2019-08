Fuera, como en Riazor

Juan Antonio Anquela quiere un Dépor competitivo en todos los campos y contra cualquier rival, sin sentirse superior ni inferior a nadie, pero con valentía y personalidad suficiente para pelear por todos los puntos en juego, tanto en Riazor como fuera. Es lo que le transmite a sus jugadores, ambición máxima desde el respeto y el realismo. La dificultad de la visita al campo del Huesca, un recién descendido, es enorme pero el equipo coruñés saldrá al campo con la intención de ser protagonista. "Jugamos contra un equipo muy fuerte. Es un partido difícil „reconoce Michele Somma„. Somos el Deportivo y vamos a hacer nuestro juego en cualquier campo y no tenemos miedo de nadie".

Es un Dépor "diferente" al de la pasada campaña, porque "han llegado entrenador y jugadores nuevos", aunque también quiere ser un equipo ganador, según el central italiano. "Vamos a cualquier campo a hacer nuestro juego y a por los tres puntos, lo que pide el entrenador y pedimos todos. Luego puede pasar de todo pero lo que no puede faltar es la actitud, y nosotros la metemos siempre. Vamos allí confiados de que podemos volver con tres puntos", explicó Somma, titular en el triunfo de la jornada inaugural frente al Oviedo.

El pasado fin de semana el Dépor lo hizo "muy bien" hasta el descanso, pero después cedió y encajó dos tantos "también por un bajón físico". El central tuvo la mala suerte de desviar el balón hacia su propia portería en la acción del primer gol visitante, una jugada desafortunada a la que, lógicamente, le dio "vueltas" a la conclusión del choque. En general, reconoce que hay muchos detalles por pulir: "Vemos los errores y trabajamos para mejorar".

Tras la salida de Pablo Marí al italiano le toca formar en el flanco izquierdo del eje de la zaga, un rol que le obliga a "buscar soluciones diferentes" a la hora de perfilarse a pierna cambiada. "No pasa nada. Por jugar, jugaría hasta en la portería „bromea el defensa transalpino„. A mí me da igual. Lo importante es estar en el once y trabajo para eso. Donde me metan, para mí es un honor".

Suave sesión nada mas llegar

Los 19 convocados por Anquela para el encuentro de hoy completaron ayer por la tarde una suave sesión de activación nada más llegar a Huesca. Durante una hora, los jugadores se ejercitaron en las instalaciones de IES Pirámide, en las afueras de la localidad altoaragonesa. Hubo un calentamiento, rondos y un circuito físico con finalizaciones. Tras el encuentro de El Alcoraz, la expedición blanquiazul regresará en autobús a A Coruña.