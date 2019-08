Juan Antonio Anquela lamentó el mal partido del Deportivo en El Alcoraz. "Es evidente que la imagen no es la que queremos. Hemos cometido errores gravísimos, importantes, y en esta categoría se pagan, y más ante un rival como el Huesca. No hemos estado al nivel que podemos dar. Los goles han sido tres pérdidas nuestras en balones relativamente cómodos y fáciles. No hay que darle más vueltas al tema. El rival ha jugado a sus anchas. Hemos intentado reaccionar y no hemos podido. Hemos intentado pelear hasta el final. Tenemos un problema grave, que recibimos muchos goles y mientras no se arregla eso en Segunda no vas por el camino adecuado", resumió el andaluz.

El técnico del Deportivo hace autocrítica y reparte las culpas, no solo a los defensas. "No puedo achacar o decir que estos son los culpables. Somos todos, el primero soy yo. Un equipo es desde arriba. Defensivamente hemos estado muy mal. Hemos intentado apretar, en alguna fase lo hemos hecho bien, pero en líneas generales necesitamos mucho más para poder competir en esta categoría", añadió.

"Es mérito del Huesca pero con concesiones impropias de un equipo que se supone de la categoría del Dépor. Hemos regalado. Los tres goles son pérdidas nuestras „recalcó„. Ha habido un momento en el que el equipo tiró de orgullo e intentó ir hacia arriba pero duró poco. Cuando un equipo no gana balones divididos y segundas jugadas es impensable que puedas ganar en esta categoría. En la primera parte no hemos ganado ni uno. Nos lo tenemos que hacer mirar y darnos cuenta de qué terreno pisamos".