Pedro abandona el Dépor y firma dos años con el Albacete

El Deportivo anunció esta tarde de forma oficial la salida de Pedro Sánchez del club coruñés "por motivos familiares". El extremo firmó un contrato de dos años con el Albacete, donde podrá estar más cerca de su tierra natal, Alicante. El conjunto manchego comunicó esta tarde la incorporación del futbolista, que seguirá su carrera en Segunda División.

"El Real Club Deportivo, atendiendo la solicitud realizada por motivos familiares por el jugador, ha llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez para poner punto final a la relación contractual que vinculaba a ambas partes hasta el final de esta temporada", explica el club. El Deportivo agradece a Pedro "su trabajo y profesionalidad" durante el año que vistió de blanquiazul y le desea "toda la suerte posible en lo personal y profesional".

En su nota, el club reproduce la carta de despedida que Pedro Sánchez dejó para la afición del Dépor. Su texto es el siguiente:

"Deportivistas:

Esta tarde me he despedido del club. Ha sido una decisión dura, difícil. Motivos familiares me han llevado a tener que deciros adiós y espero que lo entendáis.

Cierro de este modo una etapa como futbolista que jamás olvidaré. En A Coruña y en el Dépor me he sentido como en mi casa y este, sin duda, siempre será mi mejor recuerdo. Quiero agradeceros a tod@s l@s deportivistas y a to@s los coruñeses vuestra generosidad y hospitalidad desde el primer día que llegué.

Además, no quiero marcharme sin dar las gracias especialmente al club y a sus directivos por la comprensión y ayuda a la hora de encontrar la mejor solución para todas las partes en un momento así.

Me voy dejando atrás un proyecto por el que aposté hace un año y en el que creo y creeré firmemente. Por ello, además de mostrar una inmensa gratitud, quiero desear al Deportivo y a todo el deportivismo la suerte necesaria para conseguir el objetivo por el que tanto peleé durante toda mi estancia junto a vosotr@s.

¡Hasta siempre!

Pedro Sánchez Moñino"