Duelo de necesitados

Hace ocho años el Deportivo sufrió dos golpes en la línea de flotación al inicio de la competición. Era el gran favorito para regresar a Primera División en su vuelta a Segunda veinte años después del último ascenso y en apenas cinco partidos se había encontrado con dos derrotas dolorosas. En el recuerdo perdura la goleada encajada en su visita al Alcorcón (4-0), pero ya el Hércules había dejado en evidencia al conjunto coruñés al vencer (0-1) en Riazor. Solo iban cinco partidos y el cuadro de José Luis Oltra era octavo a dos puntos del liderato. Ahora, el golpe llegó en la segunda jornada „igual que le sucedió entonces con los alicantinos„ y dejó unas secuelas de las que hay tiempo para recuperarse. La siguiente parada será Vallecas, para enfrentarse al Rayo Vallecano, otro de los recién descendidos. Un partido para demostrar que el conjunto blanquiazul quiere estar "arriba".

Los deportivistas solventaron aquel primer traspié con el Hércules en 2011 con sendos triunfos, el primero en su visita al Barcelona B (2-3) y el segundo con una victoria por la mínima ante el Sabadell en Riazor (2-1). Y a la sexta llegó el varapalo de Santo Domingo ante un conjunto superior, en buena parte porque los blanquiazules se quedaron sin dos futbolistas en la primera mitad. Colotto, en el minuto 32, y Laure, en el 34, habían sido expulsados por doble amonestación. Ya entonces los deportivistas perdían por goleada (3-0). El adversario había arrollado en el inicio. Algo parecido sucedió el pasado domingo en Huesca, aunque la sentencia llegase más tarde que en Alcorcón.

"El pasado domingo no fuimos nosotros mismos", reconoció ayer Koné, "no dimos lo que queríamos", añadió el atacante costamarfileño. Todo porque faltó "la intensidad" con la que trabaja en Abegondo, una circunstancia que "preocupa" en el vestuario. Faltaron "las ganas" que el partido exigía, ante un rival superior, que dominó desde el principio hasta el final, a excepción de los momentos en los que Christian Santos marcó, que fue cuando el Huesca pareció sufrir un bajón. Algo de lo que no se aprovecharon los deportivistas. El partido "salió mal", reiteró Koné.

Lo mismo puede decir Paco Jémez, entrenador del Rayo, de los dos partidos de su equipo. Los vallecanos suman sus participaciones por empates. Igualó contra el recién ascendido Mirandés en la jornada inaugural (2-2), en su presentación en Vallecas y volvió a hacer tablas el pasado fin de semana en su visita al Sporting en El Molinón (1-1). Dos puntos de seis disputados y con uno menos que el Deportivo. Así recibirá el Rayo al Deportivo el domingo, en un duelo de necesitados ya en la tercera jornada de Liga.