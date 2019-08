Anquela tiene que tirar del Fabril

Juan Antonio Anquela tendrá que recurrir al Fabril para completar la lista de convocados para el partido del próximo domingo en Vallecas o incluir a Diego Rolan, como ya hizo en la primera jornada, si todavía continúa en la plantilla. Ahora mismo el técnico andaluz cuenta con 19 futbolistas incluido el uruguayo, pero hay que contar que Peru Nolaskoain no estará todavía en condiciones de ser convocado tras ser intervenido el pasado domingo; son por lo tanto 18 los futbolistas disponibles, justo los que se inscriben en el acta. La dirección deportiva trabaja para incorporar refuerzos, hasta cuatro novedades pretenden los técnicos, y tiene de plazo dos días para que las posibles nuevas incorporaciones puedan participar en el encuentro de Vallecas. Después, dispondrá hasta el día 2 para completar una plantilla escasa de efectivos.

Salva Ruiz está cerca, una frase que es un clásico en esta época del año, en la que los contactos y las negociaciones se multiplican, todo se acerca pero no está hecho hasta que se firma y son tres las partes que tienen que hacerlo, los dos clubes y el futbolista. En Valencia se dice que existe el acuerdo con el jugador, pero falta también alcanzar ese acuerdo entre ambas entidades, en este caso Deportivo y Valencia. Sería el tercer lateral izquierdo de la plantilla, aunque cabe la posibilidad de que Diego Caballo cumpla funciones de centrocampista; ya el año pasado subió al primer equipo debido a su versatilidad, como había dicho Natxo González, el entrenador de entonces, de hecho ya actuó ahí en varios encuentros tanto con el técnico vasco como también con José Luis Martí.

Además del lateral izquierdo, que quedaría cerrado con Salva Ruiz, el club tiene que reforzar otras demarcaciones, prácticamente todas menos la vanguardia. En el ataque hay tres hombres fijos: Koné, Longo y Christian Santos. También está Rolan, pero el uruguayo no cuenta, por lo menos ahora mismo, de hecho ni se entrena con el grupo. El centro del campo, sobre todo las bandas, está cojo, más tras la marcha de Pedro Sánchez; e incluso el eje de la zaga, donde en estos momentos el Deportivo cuenta con dos, Lampropoulos y Somma; Peru va a jugar ahí, según dijo Anquela, pero de momento es baja; Bóveda también puedo hacerlo y llegado el caso incluso Álex Bergantiños, pero no es descartable que debido al inicio irregular del equipo se incorpore otro defensa para esta zona y el nombre que suena es el del argentino Marcos Mauro. Un jugador que pertenece al Cádiz y, cosa curiosa, del que su entrenador Álvaro Cervera no quiere desprenderse, pero el club prefiere deshacerse de él antes que de cualquiera de los otros cuatro que tiene en esa demarcación.

Mauro tiene 28 años y queda libre en junio de 2020, así que en estos momentos el Cádiz podría ingresar una cantidad relativamente importante por su traspaso, se habla de 300.000 euros, mientras que cuando finalice el curso el argentino se marcharía libre. Juega el Cádiz con la necesidad de los rivales y su anhelo de obtener ingresos, pues dispone de alternativas a la del Deportivo, ya que Elche se convirtió en el competidor del conjunto coruñés por hacerse con el sudamericano.

Más allá de que se cierre esta operación, o la de cualquier otro futbolista, difícil será que llegue en las condiciones idóneas para jugar el domingo en Vallecas, a donde Anquela tendrá que llevarse a más de un futbolista del filial. Varios dispusieron de minutos durante la pretemporada, y varios son los que trabajan a diario con el primer equipo en Abegondo cada semana, ayer lo hicieron Boian, Javi Sánchez, David Sánchez, Valín, Gandoy y Mujaid. Los clásicos de este inicio de campaña. Dos de ellos, por lo menos, estarán en la lista para desplazarse a Vallecas en la próxima jornada.