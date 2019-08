Anquela anuncia cambios ante el Rayo

A escasos días para el cierre del mercado y para la visita a Vallecas, Anquela está preocupado. El técnico jienense, con 17 profesionales del primer equipo, anhela que Carmelo redondee la plantilla y le da vueltas a su apuesta ante el equipo de Paco Jémez. Anuncia modificaciones. "Tenemos que hacer algún cambio y a ver si sale bien. No creo que sea de dibujo, jugaremos como nos interese, será de nombres", razonó un técnico al que le sigue incomodando lo visto en El Alcoraz. "No me gustó la imagen. No podemos negociar la actitud y el compromiso. Dejamos de hacer cosas que sí hicimos en los últimos partidos". Una de las modificaciones podría llegar en la defensa, ya que, aunque Somma (finalmente es baja, según anunció el club) ha trabajado con sus compañeros en los últimos días, no es sencilllo que llegue al 100 por 100 a Vallecas. "Está complicado que lo recuperemos. No sé, le preguntaremos. Entrenó bien, pero fue un golpe fuerte. Haremos un apaño bueno. Tenemos problemas, pero voy a muerte con los chavales, no pondré excusas. Estamos capacitados para competir".

El rompecabezas que debe componer en su cabeza para ajustar la zona de los centrales da una pista de las necesidades prioritarias del Deportivo en este cierre de mercado. "Se nos cayeron dos o uno y medio en esa posición. Sabemos que tiene que llegar un banda, pero hay posiciones que urgen más, tienen que llegar donde menos tengamos. Sabíamos que necesitábamos un central o un pivote y ahora ya tenemos claro que necesitamos más el central", concluyó. Vive con inquietud los últimos días para cerrar la plantilla y contempla el escenario de que la situación final no acabe siendo la ideal: "Nadie me regaló nada, a veces toca picar piedra y yo estoy preparado. Será complicado, pero estoy convencido de que si vamos todos a una, haremos algo importante".

Los chavales de la cantera y Christian Santos ganan peso en sus planes. "Para mí no cambió su situación. Ha jugado sesenta minutos y ha metidos dos goles. Tiene efectividad y eso es muy importante. Puede jugar de inicio o durante el partido, se lo está ganando", concluye.