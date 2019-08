Anquela, decidido a mover el árbol

A rendimiento ínfimo, medidas de alcance. Anquela cabila, le da vueltas a la cabeza. No le gustó la exhibición del Alcoraz, tampoco la perspectiva para las últimas horas del cierre del mercado. A escasos días para que se baje la persiana de los fichajes y para la visita a Vallecas, está preocupado, aunque con un punto estoico. Con 17 profesionales del primer equipo sanos, anhela que Carmelo redondee la plantilla y macera su apuesta ante el equipo de Paco Jémez. Anuncia abiertamente que habrá modificaciones. Una será obligada por la ausencia de Somma y puede haber más. Más allá del número, es una voluntad de cambio, está decidido a agitar el árbol. Así no puede seguir este Dépor. "Tenemos que hacer alguno y a ver si sale bien. No creo que sea de dibujo, jugaremos como nos interese, será de nombres", razonó un entrenador que tuerce el gesto cada vez que se acuerda de lo sucedido hace casi una semana en Huesca. "No me gustó la imagen. No podemos negociar la actitud y el compromiso. Si no sabemos competir... Dejamos de hacer cosas que sí hicimos en los últimos partidos, tenemos que intentar que sea pasajero". Una sustitución segura llegará en la defensa, ya que, aunque Somma ha trabajado con sus compañeros en los últimos días, será baja para el duelo que les medirá con uno de los recién descendidos. Antes de que se confirmase su baja, ya dudaba de su participación y explicaba sus temores en una demarcación castigada por las eventualidades en este arranque: "Entrenó bien, pero fue un golpe fuerte. Haremos un apaño bueno. Tenemos problemas (en la posición de central), pero voy a muerte con mis chavales, están más que preparados, no pondré excusas. Se han ido unos, otros vendrán. Estamos capacitados para competir".

El mercado

El rompecabezas que debe componer en su cabeza para ajustar la zona de los centrales en Madrid da una pista de las necesidades prioritarias del Deportivo en este cierre de mercado. "Se nos cayeron dos (Somma y Peru) en esa demarcación. Sabemos que tiene que llegar uno de banda, pero hay posiciones que urgen más, tienen que llegar donde menos tengamos. Sabíamos que necesitábamos un central o un pivote y ahora ya tenemos mucho claro que necesitamos más el central", concluyó. Vive con inquietud los últimos días para cerrar la plantilla y contempla un hipotético escenario en el que la situación final no acabe siendo la ideal: "Nadie me ha regalado nada, a veces toca picar piedra y yo estoy preparado. Falta que todos sepamos el terreno que estamos pisando. Será complicado, pero estoy convencido de que si vamos todos a una, haremos algo importante".

Los chavales de la cantera y Christian Santos ganan peso en sus planes. "Para mí no cambió su situación. Ha jugado sesenta minutos y ha metido dos goles. Tiene efectividad y eso es muy importante. Puede jugar de inicio o durante el partido, se lo está ganando", concluye.