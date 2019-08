Caballo: "No podemos dar la imagen del otro día"

Caballo: "No podemos dar la imagen del otro día" Arcay | Roller Agencia

Diego Caballo espera que el Deportivo sea más intenso y competitivo mañana en Vallecas de lo que lo fue el pasado domingo en Huesca. "Hay que mejorar las cosas que no hicimos bien e ir a por el partido, a por los tres puntos. Muchas veces no se juega tan bien y se gana. Lo que no podemos dar es la imagen del otro día", aseguró el lateral.

Contra el Oviedo se fracturó la nariz, lo que le hace lucir en la cara una máscara protectora. "No puedo decir que es lo más cómodo del mundo pero tampoco es totalmente incomodo", apuntó el salmantino.

Con Salva Ruiz, próximo a fichar por el Deportivo, serían tres los laterales izquierdos. Competiría con Luis Ruiz y el propio Caballo, que podría recolocarse en el puesto de extremo, donde ya jugó con el Fabril. "A cualquiera le gusta jugar en cualquier puesto", asegura Caballo. Sobre la opción de salir del Dépor que se barajó este verano, contestó lo siguiente: "Posibilidades que hayan pasado antes o no hayan pasado antes ahí se quedaron o ahí están, pero lo mío, principalmente, es centrarme en lo que estamos haciendo ahora, que es el partido de mañana".