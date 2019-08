"La gente me arropó y me reclamó, me decepcionó no tener otra oportunidad"

Joni Montiel (Madrid, 1998) y Riazor siempre se quedarán con la duda de lo que pudo haber sido y no fue. El exfabrilista, ahora en el Rayo, maravilló la temporada pasada con el primer equipo en media hora ante el Nàstic. Hubo feeling con la grada, aportó aire fresco. La afición deseaba seguir viéndolo en un Deportivo que se iba marchitando, pero no volvió a tener una oportunidad. Mañana será rival en Vallecas.

¿Habló esta semana con sus ex compañeros del Fabril?

Mantengo contacto con muchos y me han dicho que es probable que venga Mujaid porque andan sus centrales con molestias.

¿Le han vacilado?

No, son buena gente.

¿Qué poso le dejó su temporada en A Coruña?

Fue agridulce porque para el equipo no fue lo esperado, pero individualmente estoy muy contento. Salí del Rayo para jugar, coger confianza y mejorar, y así fue. Fue una buena temporada en lo personal, pero para el grupo no fue lo deseado ni lo esperado.

¿Qué recuerdo le dejó su debut con el primer equipo?

Muy bonito. Esa media hora en Riazor me gustó porque la gente me arropó muchísimo y lo noté.

¿Entendió no haber tenido continuidad?

Me decepcionó bastante no haber tenido otra oportunidad después de aquella media hora que hice en Riazor. La gente me arropó y me reclamó porque había hecho un buen partido y la verdad es que me pareció un poco sorprendente. Aun así, mi cabeza estaba en el Fabril y en darle la vuelta a nuestra situación.

Pero llega a A Coruña porque ve la puerta entreabierta...

Cierto. Hablé con Carmelo antes de ir al Dépor y la idea era que yo pudiese participar con el primer equipo. Estar tan bien aquel día y que no me volviesen a subir... Pero bueno, hay que aceptar las decisiones de los técnicos.

Tras aquello, ¿habló con Natxo o con Carmelo?

No, nadie habló conmigo, tampoco pedí explicaciones

¿Cómo vivió el desenlace de la pasada Liga para el Dépor?

Fue sorprendente que no subieran porque para mí tenían el mejor equipo de la categoría, sin ninguna duda. Y que le levantasen aquella eliminatoria de Mallorca me chocó bastante, pero el Dépor se ha reforzado bien y hará un buen año para subir a Primera. Siempre estará ahí arriba.

¿Cómo se sintió en la ciudad?

Muy bien. La gente era muy cercana y la ciudad, bonita. Tengo muy buen recuerdo.

¿Ve a Mujaid y Yago Gandoy para dar el salto?

Sí. Si les dan confianza y les ayudan a dar el salto, les vendrá bien a ellos y al club. Coincidí con los dos y tengo muy buena relación. Me comentaron que se entrenaban a diario con el primer equipo y que están con la ilusión de que les den la oportunidad.

¿Cómo será el Rayo-Dépor?

Será un partido bonito de ver para el espectador. La idea de los dos es subir a Primera y debemos demostrar que queremos.