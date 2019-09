Anquela: "Tenemos que ser más intensos, estamos pecando de cierta blandura"

Juan Antonio Anquela lamentó la fragilidad defensiva que volvió a condenar al Dépor, esta vez en Vallecas. "Hemos mejorado la actuación del domingo anterior. Por momentos en la segunda parte hemos jugado bastante bien. Nos ha faltado empatar el partido y hemos estado cerca. Hemos sido blandos en algunas facetas, en nuestra área principalmente. Tenemos que ser más intensos en momentos puntuales, eso lo ve todo el mundo. Estamos pecando de cierta blandura", reconoció.

El técnico del Dépor califica como "tremendamente injusto" el resultado final. "Sin hacer un partido bueno del todo, en algunas fases hemos estado metidos y hemos hecho las cosas con cierta cabeza. Nos ha faltado el gol. Hay que estar tranquilos, levantarse y ayudarnos todos".

Anquela considera que el grave problema defensivo del Dépor es colectivo, "no solo de tres o cuatro". "Tenemos que saber que cuando se puede jugar, se juega, y cuando no se puede hay que ir a la cara B. El escudo que llevamos es muy grande. Hay que saber jugar con él y que aquí se magnifica todo. La gente tiene toda la razón del mundo por sentirse preocupada", añadió el andaluz, que justificó su decisión de dejar a Christian en el banquillo pese a la lesión de Longo: "Hemos decidido meter a Borja [Galán] porque Christian no está para un partido entero". Sobre el debut de Mujaid, apuntó lo siguiente. "Lo he visto bien. Ha estado ahí, nos ha ayudado. Si atrás temblamos los que tenemos más años, él es más lógico que tiemble", concluyó Anquela sobre el central fabrilista.