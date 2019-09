El Dépor, a pasar página en Vallecas

El Dépor y el Rayo se citan en Vallecas con tres puntos en juego muy necesarios para los dos. El equipo coruñés afronta una nueva salida muy complicada frente a otro recién descendido, en este caso el conjunto de Paco Jémez, que todavía no ganó. Empató frente a Mirandés y Sporting en las dos primeras jornadas, un balance discreto que quiere enderezar para no perder terreno con respecto al vagón de cabeza, el mismo al que quiere subirse el Deportivo. Viene de hacer un encuentro pésimo en Huesca, más propio de un aspirante a la salvación que de un candidato al ascenso, así que solo puede crecer. Hoy tendrá que hacer las cosas mucho mejor si quiere sacar algo positivo en un campo tan complicado como Vallecas, empezando por subir los niveles de intensidad, bajo mínimos en El Alcoraz.

Juan Antonio Anquela viajó a Vallecas con los justos, dieciséis del primer equipo más los fabrilistas Mujaid, David Sánchez y Valín. El técnico hará varios cambios en el once, algunos obligados debido a la baja de Somma, que se suma a la de Nolaskoain. Recompondrá la defensa situando a Eneko Bóveda en el eje de la zaga, sin descartar la opción del fabrilista Mujaid. En ataque, Christian está haciendo méritos para formar desde el inicio, aunque Koné parte en teoría con ventaja para volver a ser la principal referencia ofensiva. Pese a la escasez de efectivos mientras no se cierra la plantilla con varios refuerzos más, el Dépor no tiene excusas. Debe sobreponerse a las adversidades si quiere ser un candidato de verdad a estar en Primera la próxima campaña.

Paco Jémez, por su parte, no puede contar con el lateral derecho Tito, sancionado, así que el recién llegado Luna tiene muchas papeletas para estrenarse como titular en un Rayo que sigue queriendo la pelota. Juega en casa y en principio la tendrá más que el Dépor, que deberá ser compacto y saber juntarse para no verse superado como en Huesca.